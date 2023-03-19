В Германии пообещали арестовать Путина, если он туда приедет. РФ выразила озабоченность

Россия не оставила без внимания на слова министра юстиции Германии Марко Бушмана (Marco Buschmann) о намерении выполнить требование Международного уголовного суда (МУС) об аресте президента РФ Владимира Путина в случае его появления в ФРГ. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в воскресенье, 19 марта, поручил дать правовую оценку высказываниям немецкого министра, сообщило ведомство, назвав „незаконным“ требование суда в Гааге.

Посол России в Германии Сергей Нечаев выразил обеспокоенность заявлением министра юстиции ФРГ. „Безответственные заявления некоторых германских официальных лиц <…> вызывают крайнюю озабоченность и свидетельствуют о том, насколько далеки они от реальности в стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Россией“, - приводятся слова Нечаева в Telegram-канале посольства в воскресенье, 19 марта.

Глава Минюста ФРГ пообещал арестовать Путина

17 марта досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на арест российского лидера Владимира Путина в связи с депортацией украинских детей в Россию в ходе войны в Украине. Еще один ордер на арест был выдан в отношении уполномоченного по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой по тому же обвинению.

Министр юстиции ФРГ Бушман пообещал, что выполнит требование МУС арестовать Путина, если тот окажется в Германии. „Я ожидаю, что МУС быстро обратится в Интерпол, а также к государствам-участникам и попросит их об исполнении ордера на арест. Германия будет обязана задержать Путина, если он въедет на ее территорию, и передать его МУС“, - сказал министр в интервью еженедельнику Bild am Sonntag. Как отмечает издание, действовать в соответствии с постановлением МУС обязаны все страны, подчиняющиеся его юрисдикции, в том числе ФРГ.

Решение Палаты МУС