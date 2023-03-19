ФОТО и ВИДЕО | В Тондираба состоялся The League IV, боксеры продемонстрировали мощные нокауты

34-летний Юрхендаль (сейчас на его профессиональном счету 17 побед и 7 поражений) нейтрализовал 23-летнего Оурау (30 побед, 9 поражений) лоу-киками. Зарубежный гость уже не мог продолжать бой из-за травмы ноги, и его тренеры выбросили белое полотенце.

29-летний Отт Реммер (35 побед, 12 поражений) из Тарту быстро перешел к комбинации быстрых ударов, к чему Сабри Бен Хениа оказался не готов (17 побед, 9 поражений).

В предпоследнем бое вечера состоялся реванш между 32-летним Хендриком Темасом (17-15) и латвийцем Раймондом Аукстикальнисом (17-4). Как и в 2016 году, на этот раз победителем стал латвиец.

Соперник также был нокаутирован во втором раунде 27-летним Майкелом Астуром (25-9), который оказался сильнее 25-летнего португальца Адилсона Семеду (9-8).

31-летний Генри Рохтла (12-4), победивший единогласным решением судей датского бойца Рассана Мухареба (141-45), старше его на десять лет.

Все результаты:

1) Полупрофессиональный Муай Тай, 75 кг, 3х2 мин. Роман Митяев победил Хумана Альрашеда (Финляндия) единогласным решением судей

2) К-1, 72 кг, 3х3 мин. Сийм Вильюс победил Олави-Танеля Касе техническим нокаутом

3) Тайский бокс, 63 кг, 3х3 мин. Сигрид Капанен единогласным решением судей одержала победу над Эвелиной Раухансало из Финляндии.

4) К-1, 77 кг, 3х3 мин. Марко Сультс проиграл единогласным решением судей украинцу Роману Ярышу.

5) К-1, 85 кг, 3х3 мин. Алексей Ларин проиграл по очкам 1:2 финну Юсси Санталахти.

6) Тайский бокс, 81 кг, 3х3 мин. Дмитрий Саламатин победил Тони Оянена из Финляндии единогласным решением судей.

7) К-1, 59 кг, 3х3 мин. Астрид Йоханна Гренц победила единогласным решением судей Нину Ван Далум (Нидерланды).

8) Тайский бокс, Перчатки ММА, 73 кг, 3х3 мин. Аллан Волосатох победил финна Онни Хаапала.

9) Тайский бокс, Перчатки ММА, 67 кг, 3х3 мин. Генри Рохтла победил Рассана Мухареба (Дания) единогласным решением судей

10) К-1, 77 кг, 3х3 мин. Майкель Астур победил португальца Адилсона Семеду техническим нокаутом