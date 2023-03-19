Алексей Арестович попросил Эстонию помочь Украине вступить в НАТО

„Для нас самое главное, чтобы вы помогли нам вступить в НАТО. Украина может развиваться только в том случае, если мы будем под эгидой НАТО. Потому что какой смысл строить электростанции, заводы или детские больницы, когда туда в любой момент может прилететь ракета „Калибр“. Мы теряем цивилизационную перспективу, потому что Россия всегда может ее разрушить. Это будет означать, что иностранные инвестиции сюда не придут, да и внутренние вложения тоже не будут иметь смысла. Какой смысл строить завод, если его снесут за 15 минут. Верно? Нам нужен зонтик НАТО. И мы вернемся домой, потому что Украина – это часть Европы. Мы проливаем тонны и сотни тонн крови, чтобы оказаться по эту сторону железного занавеса. Наша главная просьба к нашим друзьям, в том числе к странам Балтии и Польше, заключается в том, чтобы они помогли нам вступить в НАТО. Даже Европейский союз не так важен. НАТО и безопасность важнее, потому что это гарантирует развитие. Если нет, то нас ждут трудные времена. Неизвестно, удастся ли России провести либерализацию. Но я на 101% верю, что будут реваншистские настроения и они попытаются начать новую войну. Мы сейчас теряем большую часть наших скудных ресурсов, экономика разрушена, 12 миллионов наших людей находятся за границей, 9 в Европе, 3 в России и в Беларуси. Непонятно, сможем ли мы направить большое количество ресурсов на быстрое обеспечение безопасности. Но это ключевой вопрос для нас. Если бы не вы, я не знаю, что было бы с нами. Вы всегда защищали нас дипломатически, а также политически и военно. Иногда мне кажется, что страны Балтии дали нам по три своих военных бюджета. Большое спасибо за это! Пользуясь случаем, хочу поблагодарить правительство и народ Эстонии! Мы всегда чувствовали вашу поддержку, и до войны, и сейчас, во время войны. И знайте, что мы всегда готовы помочь вам и прийти к вам на помощь“.