Звери
19.03.2023, 17:10

ВИДЕО | Настоящее веселье! Женщина сняла на видео, что происходит в ее сарае, когда никто не видит

 
ФОТО: Kuvatõmmis

Жительница Литвы Кристина наблюдает при помощи камеры за тем, что происходит в ее сарае.

Камеры, установленные возле дров, позволяют Кристине наблюдать за дикой природой с очень близкого расстояния, пишет литовский Delfi. Таких видов действительно не увидишь в городе. В этот раз осмотреться вокруг пришли барсуки, сорока и лиса.

Смотрите видео!

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