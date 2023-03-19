19.03.2023, 17:10
ВИДЕО | Настоящее веселье! Женщина сняла на видео, что происходит в ее сарае, когда никто не видит
ФОТО: Kuvatõmmis
Жительница Литвы Кристина наблюдает при помощи камеры за тем, что происходит в ее сарае.
Камеры, установленные возле дров, позволяют Кристине наблюдать за дикой природой с очень близкого расстояния, пишет литовский Delfi. Таких видов действительно не увидишь в городе. В этот раз осмотреться вокруг пришли барсуки, сорока и лиса.
Смотрите видео!
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