Протесты и беспорядки в Париже несмотря на запрет властей. Французы разгневаны повышением пенсионного возраста

Власти Парижа в субботу запретили демонстрации в центре города - на Елисейских полях и Площади согласия. В ночи на пятницу и на субботу там тоже произошли столкновения с применением полицией спецсредств.

Беспорядки закончились задержанием в общей сложности 61 человека.

В субботу протест перенесся к югу, на Площадь Италии в 13-м округе города.

Протестующие снова вышли с призывами об отставке Эммануеля Макрона.

В четверг его правительство решило принять без голосования в парламенте предложение президента о повышении пенсионного возраста.

Перед началом протеста министр телекоммуникаций призвал демонстрантов воздержаться от насилия.

Однако, как сообщают местные СМИ, группа активистов вскоре после начала демонстраций на короткое время захватила торговый центр Forum de Halles.

В какой именно момент начались столкновения с полицией и поджоги накопившихся на улицах Парижа из-за забастовки работников муниципальных служб мусорных баков, пока непонятно.

Профсоюзы обещают продолжать забастовки, пока правительство не отменит свое решение. Это может означать, что продолжатся и протесты.

Предвыборное обещание Макрона

Согласно вызвавшей сильное недовольство населения реформе, возраст выхода на пенсию во Франции должен увеличиться с 62 до 64 лет, а необходимый для этого стаж работы - с 41,5 до 43 лет.

Этот закон является крайне важным для Макрона. Его предвыборная кампания в прошлом году была основана на обещании сделать экономику страны более конкурентоспособной в мире, включая заявления о том, что Франция „должна больше работать“.

При этом пенсионная реформа крайне непопулярна среди жителей страны. По опросам общественного мнения, с ней категорически не согласны около двух третей французов.

За последние полтора месяца во Франции прошла волна забастовок госслужащих, работников транспорта, нефтяников, учителей и сотрудников портов.