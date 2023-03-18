Дональд Трамп заявил, что власти США запланировали его арест на 21 марта, призвал сторонников к протестам

Трампа подозревают в нарушении правил финансирования предвыборной кампании. По версии следствия, бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс, которая собиралась публично рассказать о якобы имевшем место романе с политиком. Эти расходы потом были незаконно компенсированы из предвыборного фонда Трампа. Сам Коэн еще в декабре 2018 года получил за это три года тюрьмы.