Таможенники: на границе Эстонии с РФ пытались незаконно провезти 130 000 евро наличными и сомнительные миллионы украинских гривен

„Европейский Союз в применении санкций был довольно-таки быстрым, что нечасто случается, так как нужно договориться 27-ми странам, – заметил Ээрик Хелдна. – Идеально? Конечно же, нет. Но выступили на довольно хорошем уровне, я считаю“.

По словам Хелдна, Эстония одна из пяти стран ЕС, которые имеют сухопутную границу с РФ, и более того, одна из только трёх стран, которые имеют границу с основной частью России, а не с Калининградской областью.

„Эстония, Латвия и Финляндия несут самую большую ответственность за то, чтобы санкционный режим работал“, – сказал Хелдна.

Из примерно 400 эстонских таможенников две трети занимаются контролем товаров, которые выезжают из ЕС, в то время как раньше больше 95% усилий тратилось на контроль товаров, которые въезжают в Евросоюз. С начала 2022 года таможенники провели почти 44 тысячи проверок и обнаружили полторы тысячи нарушений (большинство были совершены по незнанию санкционных правил и на первый раз не привели к какому-либо наказанию).

„Наша цель не в том, чтобы наказывать людей, а в том, чтобы достичь того, чтобы основные материалы, в которых агрессор нуждается – это, прежде всего, машины и оборудование, – не попадали к нему“, – сказал руководитель НТД.

„Очень много нарушений было связано с вывозом наличных денег, – добавил он. – Как мы знаем, вывоз купюр евро и других валют Евросоюза – польских злотых, датских или шведских крон – запрещен“.

Большинство нарушений, опять же, были незначительными, но с начала года возбудили уже 5 уголовных дел. Ээрик Хелдна отметил, что самая большая сумма, которую обнаружила таможенная собака, – спрятанные в машине более 130 тысяч евро наличными. Также миллионы украинских гривен криминального происхождения незаконно пытались ввезти в Эстонию из России.

Встречались и довольно абсурдные попытки нарушения санкций. Например, товар якобы доставляемый из Италии в Арабские Эмираты почему-то проезжал через эстонско-российскую границу.