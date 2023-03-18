Юлия Навальная - Der Spiegel: „Я стараюсь писать Алексею каждый день, хотя знаю, что почта подвергается цензуре“

О победе на „Оскаре“

В первый момент я ничего не почувствовала. Я услышала название документального фильма, которое также является моей фамилией. Я встала. Я знала, что сейчас мне нужно идти на сцену, мы заранее договорились об этом с командой.

Два дня спустя я могу сказать: я очень рада за команду, за Алексея. Это заслуженная победа, потому что это очень хороший документальный фильм. Я смотрела его много раз, и каждый раз он мне нравится. Когда я его смотрю, мне кажется, что я разговариваю с Алексеем.

Это очень странное чувство — участвовать в церемонии, в то время как Алексей находится в тюрьме. С другой стороны, такое, вероятно, случается раз в жизни. Вы стоите в окружении большого количества известных людей, которых вы видели только в кино. Они подходят и говорят слова ободрения и поддержки. Я, конечно, очень благодарна им за это.

О политической карьере

Я не думаю, что это то, во что я хочу играть. Конечно, я прочитала много статей, посвященных этому, но в моем понимании, чтобы участвовать в выборах и стать политиком, нужно захотеть это сделать. Нет особого смысла думать об этом с точки зрения замены — мой муж попадает в тюрьму, и я заменяю его.

Я восхищаюсь Светланой Тихановской за то, что она делает. Но, как я уже сказала, вы должны хотеть стать политиком, чтобы сделать это. И я сделала другой выбор: мой муж — лидер оппозиции, он в тюрьме, я поддерживаю его и привлекаю внимание к его ситуации.

О состоянии здоровья мужа

Конечно, после отравления его здоровье не в порядке. Он все время мне говорит, что с ним все хорошо, но я знаю, что я последний человек, которому он сказал бы, что что-то не так. Поэтому когда он публично говорит, что у него не все хорошо, я знаю, что он чувствует себя действительно плохо. Например, во время голодовки в апреле 2021 года. В тот момент я чувствовала, что ситуация была критической.