Боец UFC Джефф Молина совершил каминг-аут

„Я довольно мужественный парень, мне присущи чувство юмора и дружеские шутки. Я хотел, чтобы меня знали за бойцовские навыки и то, чему я посвятил последние 11 лет жизни, а не из-за моей ориентации“, – написал Молина в соцсетях.