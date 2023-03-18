Бокс+
18.03.2023, 13:40

Боец UFC Джефф Молина совершил каминг-аут

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Джефф Молина
Джефф Молина
ФОТО: UFC videoREUTERS/Danish Siddiqui | Scanpix

Боец наилегчайшего веса UFC Джефф Молина обратился к подписчикам в соцсетях, рассказав о сексуальной ориентации.

„Я довольно мужественный парень, мне присущи чувство юмора и дружеские шутки. Я хотел, чтобы меня знали за бойцовские навыки и то, чему я посвятил последние 11 лет жизни, а не из-за моей ориентации“, – написал Молина в соцсетях.

Молина (11-2) провел три боя в UFC и победил во всех.

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