Гаагский суд выдал ордер на арест Путина. Его правда могут арестовать? А судить будут?

В суде подчеркнули, что есть „разумные основания“ полагать: Путин несет личную ответственность за это. О том, какими будут последствия этого решения, „Медуза“ поговорила с экспертом в области международного права.

— Что означает решение Международного уголовного суда (МУС)? Будет ли оно иметь какие-то реальные последствия? Например, если Путин поедет в другую страну с визитом, его могут там арестовать?

— Эти два человека [Путин и Львова-Белова] должны быть арестованы и переданы в распоряжение МУС — у государств, которые ратифицировали Статут МУС, есть такая обязанность. У государств, которые этого не сделали, обязанности нет. Соответственно, эти два человека, вероятно, будут осторожны в своих передвижениях.

Хотя даже нахождение на территории государства-участника не гарантирует арест, как мы помним по истории визита Омара аль-Башира в ЮАР. Пока у МУС или любого другого Трибунала не будет присутствия дружественной полиции на территории нахождения обвиняемых, аресты едва ли произойдут.

— Предусмотрена ли какая-то ответственность для стран, ратифицировавших Статут, но не арестовавших человека, на которого выдан ордер?

— Нет.

— В объяснении решения МУСа указано, что Путина и Львову-Белову подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Каких доказательств или свидетельств обычно достаточно МУС, чтобы вынести подобное решение?

— Для выдачи ордера не требуется полных доказательств вины. Это предмет разбирательства по существу — многие представшие перед МУС были оправданы.

— Конвенция о предупреждении геноцида и наказании за него понимает под геноцидом, в том числе, „насильственную передачу детей из одной человеческой группы в другую“. Означает ли это, что Путина подозревают в геноциде? И почему именно обвинение в депортации детей стало поводом для выдачи ордера, а не, например, массовые убийства в Буче?