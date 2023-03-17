Доводы EKRE о продлении срока подачи апелляции не убедили Избирательную комиссию

Уполномоченный представитель EKRE Пауль Керес 16 марта подал жалобу в Избирательную комиссию с требованием аннулировать результаты электронного голосования на выборах в Рийгикогу, которые прошли 5 марта. В то же время заявитель просил восстановить срок подачи жалобы, поскольку по закону срок подачи жалобы составляет три дня.

В качестве причины заявитель указал на ответ, полученный от государственной избирательной службы 13 марта, в котором выяснилось, что электронное голосование организует Департамент Государственной Инфосистемы (ДГИ). По мнению заявителя, тот факт, что услуга хранения ящиков для электронного голосования, предоставляемая ДГИ, недоступна для сторонних лиц, представляет угрозу надежности электронного голосования. Заявитель также считает, что избирательная служба таким образом незаконно делегировала возложенные на нее задачи.

Избирательная комиссия установила, что жалоба не была подана в установленный срок, поскольку в ней оспаривалось действие, которое было совершено более трех дней назад. Основания для продления срока комиссия посчитала неубедительными. Задачи ДГИ по организации электронного голосования описаны в решении Избирательной комиссии от 3 февраля 2021 года и опубликованы в государственном вестнике (Riigi Teataja).

Комиссия отметила, что Государственный суд не исключает возможности того, что избирательная комиссия может привлекать к организации электронного голосования другие органы или лица. В Избирательной комиссии отметили, что это не является передачей полномочий по организации электронного голосования ДГИ и что целостность электронных голосов, собранных на сервере ДГИ, была проверена.

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