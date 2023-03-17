Турция согласна ратифицировать прием Финляндии в НАТО

Турция поддержит заявку Финляндии о вступлении в НАТО. Об этом заявил в Анкаре в пятницу, 17 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё. По словам Эрдогана, парламент его страны начнет процесс ратификации заявки Финляндии на присоединение к Североатлантическому альянсу.Ожидается, что голосование по этому вопросу состоится еще до выборов, намеченных на 14 мая.

Одновременно он подчеркнул, что случай Финляндии отличается от ситуации со Швецией, которая отказала Турции в просьбе выдать „террористов“. Под „террористами“ Анкара подразумевает прежде всего курдских активистов и турок, подозреваемых в причастности к попытке госпереворота 2016 года. Эрдоган, напомнил, что его страна передала Стокгольму список из 120 „террористов“ с требованием их выдачи, однако власти скандинавского королевства не пошли на этот шаг.

В свою очередь Саули Ниинистё подчеркнул, что вступление в НАТО является важным шагом для Финляндии.

Для одобрения заявки на вступление в НАТО необходимо, чтобы ее ратифицировали все 30 государств Североатлантического альянса. Турция и Венгрия - единственные из стран НАТО, кто до сих пор не сделал этого. По вопросу членства Финляндии парламент Венгрии проголосует 27 марта, а решение по Швеции будет принято позже.

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