Футболист сборной Эстонии: день святого Патрика в Ирландии — как в Эстонии день независимости

День святого Патрика — культурный и религиозный праздник, который отмечается ежегодно 17 марта, в день смерти небесного покровителя Ирландии святого Патрика. Впервые этот день отметили 17 марта 1737 года в Бостоне (США). Торжества в День святого Патрика обычно включают парады и фестивали, исполнение танцев кейли и ношение зеленой одежды или трилистников. Этот день празднуют во многих странах мира.

В нынешнее время День святого Патрика является государственными праздником в Ирландии, Северной Ирландии, на острове Монтсеррат (входит в архипелаг Малых Антильских островов), а также в одной из провинций Канады Ньюфаундленд и Лабрадор.

Как ощущается праздник в городе?

В городе повсюду флаги, люди одеваются в одежду цветов ирландского флага, красят волосы в цвета ирландского флага, везде баннеры и плакаты по поводу праздника.

Ранее имел представление, что это за праздник, возможно кто то рассказывал? Например эстонские футболисты?

Ничего особенного никто не рассказывал, просто говорили, что это очень большой праздник здесь, и якобы в Ирландии нет змей, потому что Святой Патрик их всех убил.

В твоем клубе есть ирландцы, они как-то тебя готовили или рассказывали что-то? Если проводить параллель, то с каким эстонским праздником его можно сравнить?

Насчёт какой-то параллели с эстонским праздником, то, честно говоря, даже и не знаю. Думаю, по масштабу можно сравнить только с Днём независимости. 24 февраля я сам не был в Эстонии, но по рассказам и фоткам видел, что достаточно большое количество человек вышли на улицы и праздновали этот праздник вместе.

Намечены ли в клубе какие-то мероприятия?

В клубе никаких мероприятий не намечается, сегодня у нас игра, и после этого нам дают три-четыре дня выходных, так что я и большинство игроков поедут по домам провести время с семьей и друзьями.

В Ирландии несколько игроков сборной Эстонии, с ними будете праздновать?