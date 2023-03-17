ФОТО И ВИДЕО | Коалиционные переговоры: создаваемый правящий союз хочет повысить возраст обязательного обучения в школе до 18 лет

Вчера участники переговоров обсуждали темы, связанные с образованием. Сегодня фокус был на окружающей среде и энергетике.

В 16.30 началась пресс-конференция, в ходе которой представители участвующих в переговорах партий рассказывают об итогах дня.

Создаваемый правящий союз намерен повысить возраст обязательного школьного обучения в Эстонии до 18 лет.

„Мы сделаем это для того, чтобы сократить число выпадающих учеников. Для обеспечения успеха Эстонии нужно много образованных людей“, - сказала Кая Каллас (Партия реформ).

Она уточнила, что изменение коснется тех, кто пойдет в школу в 2024 году. „Их обязанность посещать школу и получать основное образование продолжится до достижения 18-летнего возраста или получения профессионального образования“, - отметила Каллас.

„Сразу был вопрос, означает ли это дополнительные расходы - по существу нет. В профессиональных училищах очень большие возможности, чтобы принять всех“, - сказала премьер-министр.

По словам Каллас, речь сегодня зашла и о нехватке учителей.

„Есть цель поднять зарплату, но до финансовых вопросов мы дойдем в конце переговоров, - сказала она. - Вместе с тем мы подвигнем частный сектор к тому, чтобы они повысили поддержку сфер науки и образования по меньшей мере до 2%“.

Лидер Партии реформ также сообщила, что участники переговоров приняли т.н. стратегию природного богатства, целью которой является противодействие ухудшению показателей природных богатств. „Мы также основательно обсудили „экономику отходов“, цель - перейти на безотходную экономику“, - отметила Каллас.

Руководитель партии Eesti 200 Лаури Хуссар сказал, говоря о переходе на эстоноязычное образование, что этот вопрос важен для всех коалиционных партий. „Мы решили, что в этой реформе будем рассматривать каждую школу отдельно, то есть каждая школа получит специальную программу и инструкции, как это всё сделать“, - сказал Хуссар.

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