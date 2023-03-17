В Польше допустили отмену этапа КМ по фехтованию из-за допуска россиян

„Сейчас мы ждем официального толкования решений, принятых на внеочередном конгрессе FIE, касающихся в том числе определения нейтральности спортсменов, допущенных к соревнованиям. Такая интерпретация необходима для представления польским властям, которые принимают решение о выдаче въездных виз“, — заявили в пресс-службе Польской федерации фехтования.



Там подтвердили готовность принять этап Кубка мира в Познани, но отметили, что любое решение может быть принято только после получения соответствующих разъяснений от FIE. „В зависимости от этих объяснений Польская федерация фехтования не исключает отказа от организации этапа Кубка мира“, — добавили в пресс-службе.



Познань должна принять этап Кубка мира среди рапиристок с 21 по 23 апреля. Накануне Федерация фехтования Германии объявила об отказе принять этап КМ по женской рапире, запланированный на 5–6 мая, из-за несогласия с допуском россиян.



Международная федерация фехтования (FIE) 10 марта разрешила спортсменам из России и Белоруссии участвовать в турнирах в нейтральном статусе со второй половины апреля. За такое решение проголосовали 89 делегатов конгресса FIE, против были 46 человек.



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