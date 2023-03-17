Си Цзиньпин едет в Москву по приглашению Путина. Чего ждать от их встречи?(15)
Председатель КНР Си Цзиньпин приедет с трехдневным визитом в Россию 20 марта. Китайский лидер приедет в Москву впервые после начала полномасштабной войны в Украине - по приглашению российского президента Владимира Путина.
О том, что глава КНР на следующей неделе приедет в Москву, в пятницу сообщили в Кремле и затем подтвердили в МИД Китая. В ходе переговоров будут обсуждаться вопросы „всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия“, сказано в российском анонсе встречи.
„Си Цзиньпин проведет обширный обмен мнениями с президентом Путиным по двусторонним отношениям, а также по основным международным и региональным вопросам, вызывающим общую обеспокоенность (...) и привнесет новый импульс в развитие двусторонних отношений“, - заявил в пятницу представитель китайского МИД Ван Вэньбинь, которого цитирует Associated Press.
Председатель КНР приедет в Москву в первый раз с начала российского вторжения в Украину, но войну как тему для обсуждения напрямую не упоминают ни Москва, ни Пекин.
Путин пригласил Си Цзиньпина в Москву во время онлайн-переговоров в конце прошлого года. Тогда китайский лидер в ответной речи на приглашение не отреагировал.
В китайском МИД ранее подчеркивали, что Пекин стремится к „объективной и справедливой“ позиции по войне в Украине, а также готов взять на себя конструктивную роль по налаживанию мирных переговоров между Киевом и Москвой.
„Мирный план“ Китая. Запад настроен скептически
В годовщину российского вторжения в Украину Китай представил план мирного урегулирования конфликта России и Украины. План состоял из 12 пунктов, среди которых: „прекращение боевых действий“, „возобновление прямого диалога“, „уважение суверенитета всех стран“, „прекращение односторонних санкций“.
Западные страны отнеслись к этому плану скептически, отмечая, что Пекин обычно склонен поддерживать решения и позицию Кремля.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что КНР рассматривает возможность поставок России вооружений. Китай последовательно отрицает подобные утверждения.
Состоятся ли переговоры Си Цзиньпина с Зеленским?
Американское издание The Wall Street Journal ранее сообщало, что Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским - тоже впервые с начала войны. По данным газеты, это может произойти в видеоформате после визита в Москву.
Однако пока Пекин не ответил положительно на попытки Киева договориться о встрече Си Цзиньпина с Зеленским. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что Зеленский готов к телефонным переговорам с председателем КНР.
Несмотря на декларируемое с 2011 года „стратегическое партнерство“ Украины и Китая, за все время российского вторжения никаких прямых контактов Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским не было. Только на полях Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встречался с заведующим канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам, бывшим министром иностранных дел КНР Ван И. Тогда же Ван И провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
При этом, Ван И в конце февраля приезжал с визитом в Москву, где провел переговоры с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, а затем встретился с Владимиром Путиным.
„Безграничное партнерство“ Москвы и Пекина
В четверг, 16 марта, состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Украины и КНР. Последний заявил, что Пекин обеспокоен эскалацией войны в Украине и хочет, чтобы Москва и Киев вернулись к мирным переговорам. Также глава МИД КНР заявил, что рассчитывает на скорейшее возвращение к попыткам найти политическое решение конфликта.
„Во время моего сегодняшнего разговора с государственным советником и министром иностранных дел Китая Цинь Ганом мы обсудили значение принципа территориальной целостности. Я подчеркнул важность „формулы мира“ Зеленского для прекращения агрессии и восстановления справедливого мира в Украине“, - так прокомментировал переговоры Дмитрий Кулеба.
Китай и Россия заявили о „безграничном“ партнерстве в феврале 2022 года, незадолго до начала российского вторжения в Украину. Это заявление прозвучало во время визита российского лидера Владимира Путина в Китай на Олимпийские игры.
С тех пор, судя по всему, связи двух стран только окрепли. Товарооборот между Китаем и Россией значительно выросли с начала войны, а после введения западными странами Китай стал крупнейшим покупателем российской нефти.