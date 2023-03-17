Си Цзиньпин едет в Москву по приглашению Путина. Чего ждать от их встречи?

О том, что глава КНР на следующей неделе приедет в Москву, в пятницу сообщили в Кремле и затем подтвердили в МИД Китая. В ходе переговоров будут обсуждаться вопросы „всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия“, сказано в российском анонсе встречи.

„Си Цзиньпин проведет обширный обмен мнениями с президентом Путиным по двусторонним отношениям, а также по основным международным и региональным вопросам, вызывающим общую обеспокоенность (...) и привнесет новый импульс в развитие двусторонних отношений“, - заявил в пятницу представитель китайского МИД Ван Вэньбинь, которого цитирует Associated Press.

Председатель КНР приедет в Москву в первый раз с начала российского вторжения в Украину, но войну как тему для обсуждения напрямую не упоминают ни Москва, ни Пекин.

Путин пригласил Си Цзиньпина в Москву во время онлайн-переговоров в конце прошлого года. Тогда китайский лидер в ответной речи на приглашение не отреагировал.

В китайском МИД ранее подчеркивали, что Пекин стремится к „объективной и справедливой“ позиции по войне в Украине, а также готов взять на себя конструктивную роль по налаживанию мирных переговоров между Киевом и Москвой.

„Мирный план“ Китая. Запад настроен скептически

В годовщину российского вторжения в Украину Китай представил план мирного урегулирования конфликта России и Украины. План состоял из 12 пунктов, среди которых: „прекращение боевых действий“, „возобновление прямого диалога“, „уважение суверенитета всех стран“, „прекращение односторонних санкций“.

Западные страны отнеслись к этому плану скептически, отмечая, что Пекин обычно склонен поддерживать решения и позицию Кремля.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что КНР рассматривает возможность поставок России вооружений. Китай последовательно отрицает подобные утверждения.

Состоятся ли переговоры Си Цзиньпина с Зеленским?