Мнение
17.03.2023, 16:45

МНЕНИЕ | Выборы 2023: триумф реформистов не решит проблемы страны

 
Внезапный бюджетный дефицит у реформистов выглядит странно
Валерий Сайковский
публицист
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Delfi Meedia

Реформисты победили с рекордным результатом, что было следствием закономерных изменений внутри партии и личных усилий их лидера, в том числе, на международной арене. Но основательный анализ показывает, что их предвыборная программа не содержит ни прорывных идей, ни конкретных предложений по решению важных проблем. В немалой степени успех связан с не самым лучшим состоянием их политических оппонентов, отмечает Валерий Сайковский в своей колонке для RusDelfi.

Именно состояние политических оппонентов партий помогло триумфу реформистов. Две партии боролись на грани прохождения и показали худший результат в собственной истории (СДЭ и „Отечество“). Центристы уже не один год находятся в состоянии кризиса, их лидер Юри Ратас смог показать лишь бесконечное желание сохранять пост руководителя правительства, а лидеру партии помимо этого надо уметь многое другое. Нынешние выборы лишь зафиксировали большие проблемы внутри партии.

EKRE предвыборную кампанию вела на грани фола, усиление данной партии предвещало и внутреннюю нестабильность, и проблемы на международной арене. Избиратели оказались не готовы к этому в нынешней сложной ситуации в мире и не поддержали их в достаточной степени.

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