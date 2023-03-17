МНЕНИЕ | Выборы 2023: триумф реформистов не решит проблемы страны

Реформисты победили с рекордным результатом, что было следствием закономерных изменений внутри партии и личных усилий их лидера, в том числе, на международной арене. Но основательный анализ показывает, что их предвыборная программа не содержит ни прорывных идей, ни конкретных предложений по решению важных проблем. В немалой степени успех связан с не самым лучшим состоянием их политических оппонентов, отмечает Валерий Сайковский в своей колонке для RusDelfi.