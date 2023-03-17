МНЕНИЕ | Выборы 2023: триумф реформистов не решит проблемы страны
Реформисты победили с рекордным результатом, что было следствием закономерных изменений внутри партии и личных усилий их лидера, в том числе, на международной арене. Но основательный анализ показывает, что их предвыборная программа не содержит ни прорывных идей, ни конкретных предложений по решению важных проблем. В немалой степени успех связан с не самым лучшим состоянием их политических оппонентов, отмечает Валерий Сайковский в своей колонке для RusDelfi.
Именно состояние политических оппонентов партий помогло триумфу реформистов. Две партии боролись на грани прохождения и показали худший результат в собственной истории (СДЭ и „Отечество“). Центристы уже не один год находятся в состоянии кризиса, их лидер Юри Ратас смог показать лишь бесконечное желание сохранять пост руководителя правительства, а лидеру партии помимо этого надо уметь многое другое. Нынешние выборы лишь зафиксировали большие проблемы внутри партии.