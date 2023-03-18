ВИДЕО | На Солнце произошло „темное“ извержение: ударная волна достигла Земли

По словам ученых из NASA, в минувшую субботу на нашей звезде произошел корональный выброс массы, который происходит во время солнечных вспышек. Но на этот раз в космос улетел огромный поток так называемой „темной“ плазмы. Сейчас облако плазмы достигло Земли.

Солнечные частицы достигли нашей планеты 16 марта, что повлекло за собой возникновение геомагнитной бури класса G2. Вследствие этого появились очень яркие полярные сияния, а также в полярных регионах планеты на время отключилась радиосвязь.

Выброс коронарной массы с Солнца называют тёмной плазмой по той причине, что она менее нагрета и не такая яркая, как корона светила и поэтому плохо видна в телескопы, поясняет издание 3dnews. Также выбросы коронарной массы могут происходить без вспышек на Солнце, что затрудняет их фиксацию. В то же время это миллионы тонн вещества в виде облака и принципиально важно знать направляются они в сторону Земли или от неё.

При средней скорости движения КВМ на уровне 400 км/с до Земли плазма долетает за трое или четверо суток. Коронограф обсерватории солнечной динамики (SDO) NASA и спутник Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) NASA и ESA зафиксировали корональной выброс массы 11 марта и определили его направление на Землю.

Сейчас активность Солнца нарастает. Наша звезда находится в очередном 11-летнем цикле активности или 25-м с начала наблюдений. Максимальная активность Солнца ожидается в конце 2024 года и в начале 2025. Есть признаки того, что по сравнению с 24-м циклом в этот раз активность будет выше, что приведёт к росту вспышек на Солнце и большему числу геомагнитных бурь на Земле и в Солнечной системе в целом. Солнечный ветер и выбросы плазмы также окажут влияние на работу спутников и космических экспедиций.