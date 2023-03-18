Сосна Марие Ундер: в Харьюмаа растет вековое дерево, которое помнит эстонскую поэтессу

Сосна Марие Ундер достигает 14 м в высоту и 270 см в окружности на уровне груди.

Нужно отменить, что не существует единых стандартов , по которым можно было бы определить вековое дерево, это, скорее, когнитивное определение. Окружность более 220 см на уровне груди – лишь один из многих показателей, опираясь на которые, можно назвать дерево вековым. Правда в этом отношении крушинам надо сделать поблажку. По моему мнению, например, крушина, которая растет рядом с „миллионным сортиром“ в Таллинне (подробнее - здесь) с ее окружностью 176 см на уровне земли и возрастом почти 200 лет однозначно является вековым деревом и, безусловно, самым толстым представителем этого вида в Эстонии.

Должен признаться, что я не знал о сосне, названной в честь одной из самых блестящих эстонских поэтесс, которая растет всего в километре от того места, где живу я, пока мне не прислали составленный недавно список вековых деревьев Харьюского уезда с информацией о них.

Марие Ундер и Артур Адсон купили участок земли под дачу своей мечты в Вяэна-Йыэсуу в 1936 году, дача была построена в июле 1938 года рядом с этой самой сосной. Им удалось провести здесь только три лета, да и то, как сказал Адсон, последнее, в 1940 году, было довольно беспокойным. В сентябре 1944 года они бежали в Швецию от репрессий. В конце войны дом сгорел, а фрагмент остатков фундамента до сих пор можно увидеть недалеко от сосны Ундер.