МНЕНИЕ | „Привет, это Навальный!“

Большая часть полуторачасового фильма повествует о том, как жил Алексей Навальный и его семья в период до и после отравления боевым ядом „Новичок“. Напомню тем, кто плохо знаком с биографией оппозиционного российского политика: широко известным он стал после первых антикоррупционных расследований и во время протестов против массовых фальсификаций результатов выборов в Госдуму в декабре 2011 года. Тогда сотни тысяч москвичей выходили на Болотную площадь и на проспект Сахарова, протестуя против „нарисованной победы“ путинской партии „Единая Россия“ на парламентских выборах, а потом и „победы“ Владимира Путина на президентских выборах. С лёгкой руки Навального „Единая Россия“ получила свое прозвище – „партия жуликов и воров“ и оно не отклеится от нее никогда.

Кульминацией протестов стал так называемый „Марш миллионов“ 6 мая 2012 года за день до инаугурации Владимира Путина. Тогда в Москву свезли ОМОН со всей России и избили протестующих. На следующий день Путин был вынужден ехать на свою инаугурацию по пустой Москве, так как в городе не работал общественный транспорт, чтобы люди с окраин не могли приехать в центр. Тогда было много сравнений со вступлением в должность президента США Барака Обамы, который выступал перед огромной толпой народа, и инаугурацией Владимира Путина, который прятался от своего народа за полицейскими дубинками. Наверное – это и было тем событием, которое предопределило отношения Путина к Навальному: „ты испортил мне триумф после выборов, а я испорчу тебе жизнь“. Под таким девизом и прошли 9 лет до второго ареста Навального.