МНЕНИЕ | „Привет, это Навальный!“
Фильм „Навальный“ стал лучшей в мире документальной картиной по версии американской киноакадемии. Это важно и для политика, который вот уже больше двух лет сидит за решеткой и для самой России. Благодаря „Оскару“ этот фильм посмотрят миллионы людей во всем мире, и они узнают, что бывает с лидерами оппозиции при путинском правлении и о том, что в России есть люди, которые выступали против этого режима, отмечает журналист Сергей Ковальченко в своей колонке для RusDelfi.
Большая часть полуторачасового фильма повествует о том, как жил Алексей Навальный и его семья в период до и после отравления боевым ядом „Новичок“. Напомню тем, кто плохо знаком с биографией оппозиционного российского политика: широко известным он стал после первых антикоррупционных расследований и во время протестов против массовых фальсификаций результатов выборов в Госдуму в декабре 2011 года. Тогда сотни тысяч москвичей выходили на Болотную площадь и на проспект Сахарова, протестуя против „нарисованной победы“ путинской партии „Единая Россия“ на парламентских выборах, а потом и „победы“ Владимира Путина на президентских выборах. С лёгкой руки Навального „Единая Россия“ получила свое прозвище – „партия жуликов и воров“ и оно не отклеится от нее никогда.