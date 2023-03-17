Германия отказалась принимать этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска российских спортсменов

„Мы солидарны с людьми в Украине, которые страдают от войны. Мы хотим дать четкий сигнал, что мы хотели бы другого результата. Мы все еще видим большое количество открытых вопросов, которые делают невозможным проведение турнира.

Как бы мы ни хотели представить наших лучших спортсменов немецкой публике и дать им возможность использовать домашнее преимущество на пути к Олимпийским играм в Париже, обстоятельства делают другое решение невозможным“, — отметил глава федерации Клаудии Бокель.

Этап по фехтованию на рапирах среди женщин должен был пройти в мае в городе Таубербишофсхайм.

В немецкой федерации отметили, что решение допустить россиян и белорусов до соревнований „вызвало бурные дискуссии как внутри организации, так и за ее пределами“, и отказ от проведения этапа будет „четким сигналом“ о том, что в Германии с этим решением не согласны. Сообщает „Медуза“.

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