ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (386-й день) | Украинские военные сбили на востоке страны китайский беспилотник. Контрнаступление ВСУ может начаться в мае

Страны „большой семерки“ выступают против предложения снизить потолок цен на нефть из России и намерены оставить ее на нынешнем уровне - 60 долларов за баррель. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. „G7 хочет сохранить предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, что подрывает надежды властей некоторых европейских стран на ужесточение западных санкций в этом месяце“, - пишет газета. По их словам, чиновники Еврокомиссии якобы уже проинформировали страны-члены клуба о позиции стран „Группы семи“.

Благодаря помощи Запада российская агрессия оказалась на грани провала, считает президент Украины Владимир Зеленский. Поставки боеприпасов и вооружения особенно важны в тот момент, „когда мы чувствуем, что российская агрессия приближается к той точке, где она может быть сломлена“, заявил он в традиционном вечернем обращении, комментируя прошедшую 15 марта 10-ю встречу Контактной группы по обороне Украины (формат „Рамштайн“). По словам Зеленского, на встрече обсуждалось продолжение военной помощи Украине, и „есть решения“.

Ночью в Белгородской области сработала система ПВО, которая сбила две ракеты , сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, обломки ракет повредили административные здания и жилые дома. Всего за последние четверо суток из-за „активности со стороны противника“ повреждения получили 58 домов и 31 частный автомобиль, добавил Гладков.

В свою очередь, ВСУ за сутки сбили российский самолет Су-25 и 13 беспилотников, нанесли удары по трем районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также по двум радиолокационным станциям, станции радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетному комплексу.

За минувшие сутки противник нанес три ракетных удара, в том числе и по объекту гражданской инфраструктуры города Харьков. Кроме того, россияне нанесли 29 авиационных ударов и совершили 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Основные усилия ВС РФ по-прежнему сосредоточены на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях. За сутки на этих направлениях были совершены более 75 атак, сообщил Генштаб ВСУ в своей утренней сводке.

Контрнаступление украинских войск может начаться уже в мае, полагает американское издание Politico, опираясь на информацию от официальных лиц США. Отмечается, что руководство в Киеве пока не определило стратегию операции, но имеются два варианта. В первом случае рассматривается наступление на юг - через Херсон в Крым. Второй сценарий предполагает выдвижение на восток с севера и потом в южном направлении, отрезая сухопутный мост. При этом источники Politico считают более реальным второй вариант, потому что российская армия укрепила оборону на восточном берегу реки Днепр, а у ВСУ недостаточно живой силы для успешной десантной операции.

В Бахмуте остаются 3 тысячи гражданских жителей, среди которых 33 ребенка. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко. По его словам, остающиеся в Бахмуте жители наотрез отказываются эвакуироваться, но осуществляется обязательный вывоз из города детей, по крайней мере с одним из родителей. Эвакуация охватывает не только Бахмут, но и всю линию фронта, подчеркнул глава Донецкой ОВА.

Общий темп российских операций в Украине по сравнению с предыдущими неделями, судя по всему, снизился, и украинские войска имеют возможность вернуть себе инициативу на фронте, сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в своей ежедневной сводке. Эксперты приводят слова спикера Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашковского, который накануне заявил, что за последнюю неделю ежедневное количество наземных атак РФ сократилось с 90-100 до 20-30. По мнению украинского полковника, россияне в некоторой степени потеряли наступательный потенциал из-за значительных потерь живой силы и техники. Как отмечает ISW, заявления Дмитрашковского соответствуют собственным наблюдениям экспертов института касательно темпов российских операций на всем протяжении украинского фронта.