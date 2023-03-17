ОТ РЕДАКЦИИ | Реновация хорошо, но высокий уровень жизни - лучше

На этой неделе Европарламент принял директиву, которая повлияет на жизнь жителей нашей планеты. Цель директивы состоит в том, чтобы состоит в том, чтобы существенно сократить выбросы парниковых газов к 2030 году, уменьшить энергопотребление в строительном секторе ЕС и достигнуть климатической нейтральности к 2050 году. Также ставится задача повысить энергоэффективность зданий, не ниже класса D к 2033 году. Для перевода нежилых зданий оставили еще меньше времени: предприниматели и госдарство должны перестроиться и перейти на класс энергопотребления D уже к 2027 году.

Конечно, что это означает большие расходы для государства, для предпринимателей, для рядовых жителей. Пока не понятно, хватит ли для выполнения этих грандиозных планов денежных средств, строительных материалов и рабочей силы. В настоящий момент кажется, что этих трех компонентов не достаточно. Кроме того, еще нет ясности и в том, куда движется общее экономическое и политическое положение в Европе, и особенно в Эстонии. Учитывая последние мировые новости о крахе в финансовом секторе и тот факт, что эстонская экономика переживает спат, планы по выполнению новой директивы выглядят наполеоновскими.

Более половины населения Эстонии живут в „хрущевках“, чей срок службы давным-давно вышел. Большинство этих домов строились как временное жилье, совсем ненадолго, ведь вот-вот должен был наступить коммунизм. Но коммунизм так и не наступил, а „хрущевки“ остались, став очередным подтверждением поговорки, что нет ничего более постоянного, чем временное. Малогабаритные и кособокие, они имеют низкую теплоизоляцию стен и продуваемые окна и двери. Да, их можно реновировать, заменив внутренние коммуникации, крыши, утеплив фасады и увеличив таким образом энергоэффективность зданий. Но откуда на это найдут деньги жители таких „хрущевок“, где часть квартир пустует, а в остальных живут люди преклонного возраста или не самые хорошо обеспеченные семьи?