ВИДО | Отепя: как выглядел главный зимний курорт Эстонии в начале марта

Зима в этом году выдалась мягкая. Большую часть времени было серо и грязно, а вот в начале марта - пришла снежная зима. Удачное сочетание выходных дней и обильного снегопада позволили закрыть главный зимний гештальт - отправиться в Южную Эстонию и посмотреть, что из себя представляет Отепя. Это - неофициальная зимняя столица и медвежий угол Эстонии. При этом это также центр зимнего туризма и спорта, среди заповедных лесов.

Отепя - типичная глубинка Эстонии а том плане, что этот населенный пункт носит знание города, хоть в нем и живет около 2 тысяч человек. Перед нами типичный пример одноэтажной Эстонии . Ради прогулок по самому городку я бы сюда приезжать не стал - он довольно небольшой и за несколько часов мы обошли его полностью. На главной улице - магазины спортивного инвентаря, сувениры и небольшие трактиры и пабы. Город сильно пострадал во время Второй Мировой и сейчас представляет собой смесь частного сектора нескольких торговых улиц центра и Ратушной площади. По большей части - это база для лыжников всех мастей и сноубордистов.