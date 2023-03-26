Эстонский бизнесмен выводил из России деньги преступной группировки(16)
Бизнесмен, работающий в сфере транспорта, всего за несколько лет перевел через восточную границу в Эстонию 120 миллионов евро. Указания поступали от российской преступной группировки, специализирующейся на контрабанде грязных денег в Европу. Материал Eesti Ekspress.
Опытный предприниматель Хейти Рааг, занимающийся транспортными перевозками, уже пятый год является членом благотворительной организации Viimsi Rotary Klubi, внося образцовый вклад в развитие общества.
„На душевной встрече членов клуба Хейти представил свои интереснейшие проекты“, — сообщалось на странице клуба в Facebook в 2017 году, когда Рааг только присоединился к Rotary.
Интересных проектов у него, как у бизнесмена, действительно много.
При обыске машины Раага в апреле 2021 года следователи обнаружили китайские юани, гонконгские доллары, дирхамы Объединенных Арабских Эмиратов, швейцарские франки, сингапурские доллары, польские злотые и хорватские куны. А дома у него было найдено 18 мобильных телефонов. Интернациональный человек.
За предыдущие годы он и его семья сказочно разбогатели. Заработанные таинственным образом деньги Рааг переводил, среди прочего, на банковские счета своих детей. Его жена интересовалась, не купить ли в турецкой Анталии виллу стоимостью 480 000 евро.
На сайте Rotary Рааг значится представителем компании OÜ Eurosped. На домашней странице Eurosped говорится, что это международная транспортная компания, работающая в Эстонии с 2006 года.
Однако переписка Раага с российскими деловыми партнерами позволяет предположить, что по крайней мере в последние три-четыре года своей деятельности эта фирма в основном была прикрытием, посредством которого переводились преступные деньги.