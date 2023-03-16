Как и в подавляющем большинстве других стран, филиппинская программа по вакцинации населения от вируса COVID-19 — государственная . Участие Билла Гейтса или его фонда в ней не подтверждается. Всеобщая вакцинация от COVID-19 на Филиппинах стартовала в марте 2021 года, а наиболее высоких темпов достигла в период между ноябрём и февралём следующего года. При этом между сентябрём и декабрём 2021 года смертность в стране спустилась с пиковых показателей до рядовых цифр. Таким образом, корреляции между вакцинацией от коронавируса и повышенной смертностью в стране нет. В тройку наиболее распространённых причин смерти в 2021 году в стране, согласно официальной статистике , вошли ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярные заболевания, такие как инсульт, и COVID-19. При этом, если по двум первым группам умерших статистика процента вакцинированных отсутствует, то относительно COVID-19 как министерство здравоохранения , так и муниципальные власти обращали внимание общественности на высокий процент смертности именно среди тех, кто не получил вакцину.

В вирусных постах говорится, что у Филиппин уже якобы есть опыт закрытия программ по вакцинации после обнаружения в препаратах опасных добавок. Действительно, в 1995 году в этой и ещё пяти странах (Аргентине, Боливии, Мексике, Никарагуа и Танзании) широко разошёлся слух о том, что распространяемая международными организациями вакцина против столбняка заражена веществом, снижающим женскую фертильность. В ответ ВОЗ выпустила пресс-релиз, в котором заявила, что слухи полностью ложны и не имеют под собой никакой научной основы, а содержимое вакцины было независимо протестировано в Италии (в лаборатории, выбранной максимально консервативным в вопросах искусственного влияния на рождаемость Ватиканом), Венгрии, на Филиппинах, в США и Нидерландах и все тесты на наличие указанного опасного вещества дали отрицательный результат. Тем не менее на Филиппинах из-за этих слухов власти временно приостановили вакцинацию против столбняка, и даже процент согласных на вакцинацию от полиомиелита упал с более чем 90 до 35. Аналогичный слух прошёл в 2014 году в Кении, что снова потребовало вмешательства ВОЗ. Ни единого доказательства попадания постороннего вещества в вакцину против столбняка адепты этой теории до сих пор не привели.