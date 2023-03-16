Правда ли, что на Филиппинах выдан ордер на арест Билла Гейтса за умышленное убийство?
В начале марта 2023 года по Сети распространилась информация об уголовном преследовании американского миллиардера в азиатской стране. Мы проверили, соответствует ли эта новость действительности.
Как сообщалось в соцсетях, Суд по тяжким преступлениям города Манила (Филиппины) выдал ордер на арест предпринимателя и филантропа Билла Гейтса за „умышленное убийство, связанное с внедрением вакцины“. Это решение якобы было принято на основании данных местной прокуратуры, согласно которым после кампании вакцинации от COVID-19 на Филиппинах резко возросло количество смертей: „Сотни тысяч граждан погибли, а многие другие получили ранения и увечья“. Впрочем, по словам неназванного филиппинского судьи, число „жертв“ прививок „со временем увеличится в геометрической прогрессии“. Если верить публикациям в интернете, Гейтсу грозит тюремное заключение на срок не менее 20 лет и одного дня.
Во многих постах также утверждается, что у Филиппин есть опыт борьбы с вакцинами — якобы ещё в 1995 году местные власти закрыли программу ЮНИСЕФ, в рамках которой жителям страны вводилась вакцина против столбняка, тайно смешанная с лекарством для аборта.
Новость обошла такие веб-сайты, как Cont.ws, „Газета Я», News2.ru, Gorodche.ru и Ufospace.net, а также соцсети: „ВКонтакте“ (в паблике „Движение „За правду о результатах эксперимента“» на момент написания материала её прочитали 39 000 человек), Telegram (каналы „Совпадение» — 68 000 просмотров, Gura Anton — 63 000, „Slovo TV Царёва» — 28 000) и ЖЖ.
„Проверено“ уже рассказывало об истоках довольно популярной конспирологической теории, адепты которой утверждают, что Билл Гейтс хочет сократить численность человечества с помощью вакцин. Эти обвинения появились в 2010 году, когда Маме-Яа Босумтви, бывшая сотрудница медицинского проекта из Ганы, частично проспонсированного Фондом Билла и Мелинды Гейтс, заявила, что фонд в рамках „эксперимента по сокращению населения“ тестировал контрацептивы на ничего не подозревающих деревенских жителях региона Навронго. Масла в огонь подлило и сделанное в том же году неосторожное высказывание самого Гейтса, который назвал успехи медицины (в том числе вакцин) фактором, способствующим сокращению темпов роста населения Земли (отметим, не уменьшению численности людей на планете). На самом деле предприниматель имел в виду, что к этому результату неизбежно приведёт снижение детской смертности, поскольку родители захотят обеспечить своим чадам достойное будущее и не станут думать о появлении новых.
Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств по ганскому кейсу (обвинения Босумтви были опровергнуты местными властями), Билл Гейтс с тех пор стал постоянной мишенью конспирологов и антипрививочников. Новая волна популярности связанной с ним теории заговора пришлась на 2020–2021 годы, когда Гейтса начали подозревать в создании коронавируса всё с той же бесчеловечной целью, причём одна из подобных новостей по своей завязке весьма напоминала нынешнюю («суд в Перу обвинил Билла Гейтса…“). В другой широко разошедшейся новости Биллу Гейтсу инкриминировали создание вакцины от коронавируса, якобы приводящей к бесплодию. Оба этих тезиса (как и множество подобных) давно опровергнуты фактчекерами. Отметим, что Фонд Билла и Мелинды Гейтс действительно активно финансирует различные мероприятия по вакцинации и иммунизации населения разных стран мира, однако доселе ни разу не попадал в скандалы с доказанными случаями подмешивания вредных препаратов в вакцины.
Что касается новости о выдаче ордера на Филиппинах, то начнём с того, что в этой стране нет суда по тяжким преступлениям. В этом можно убедиться, пролистав список судебных учреждений страны или ознакомившись со структурой этой ветви власти на официальном сайте. Об отсутствии подобного органа в разговоре с агентством Reuters заявили также доцент и бывший преподаватель юридического колледжа Филиппинского университета.
В официальных источниках или авторитетных СМИ на Филиппинах или в других странах не сообщается об ордере на арест Билла Гейтса. Этот слух опроверг и представитель миллиардера в комментарии тому же Reuters. Более того, уже упоминавшаяся выше экс-преподавательница Филиппинского университета Дайан Десьерто заверила, что филиппинские суды в принципе не имеют полномочий выдавать международные ордера на арест: „Ордер на арест может быть вручён только на территории Республики Филиппины и, в зависимости от уровня суда, выдавшего ордер (например, регионального или муниципального), только в границах указанного региона или муниципалитета“.
Как и в подавляющем большинстве других стран, филиппинская программа по вакцинации населения от вируса COVID-19 — государственная. Участие Билла Гейтса или его фонда в ней не подтверждается. Всеобщая вакцинация от COVID-19 на Филиппинах стартовала в марте 2021 года, а наиболее высоких темпов достигла в период между ноябрём и февралём следующего года. При этом между сентябрём и декабрём 2021 года смертность в стране спустилась с пиковых показателей до рядовых цифр. Таким образом, корреляции между вакцинацией от коронавируса и повышенной смертностью в стране нет. В тройку наиболее распространённых причин смерти в 2021 году в стране, согласно официальной статистике, вошли ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярные заболевания, такие как инсульт, и COVID-19. При этом, если по двум первым группам умерших статистика процента вакцинированных отсутствует, то относительно COVID-19 как министерство здравоохранения, так и муниципальные власти обращали внимание общественности на высокий процент смертности именно среди тех, кто не получил вакцину.
В вирусных постах говорится, что у Филиппин уже якобы есть опыт закрытия программ по вакцинации после обнаружения в препаратах опасных добавок. Действительно, в 1995 году в этой и ещё пяти странах (Аргентине, Боливии, Мексике, Никарагуа и Танзании) широко разошёлся слух о том, что распространяемая международными организациями вакцина против столбняка заражена веществом, снижающим женскую фертильность. В ответ ВОЗ выпустила пресс-релиз, в котором заявила, что слухи полностью ложны и не имеют под собой никакой научной основы, а содержимое вакцины было независимо протестировано в Италии (в лаборатории, выбранной максимально консервативным в вопросах искусственного влияния на рождаемость Ватиканом), Венгрии, на Филиппинах, в США и Нидерландах и все тесты на наличие указанного опасного вещества дали отрицательный результат. Тем не менее на Филиппинах из-за этих слухов власти временно приостановили вакцинацию против столбняка, и даже процент согласных на вакцинацию от полиомиелита упал с более чем 90 до 35. Аналогичный слух прошёл в 2014 году в Кении, что снова потребовало вмешательства ВОЗ. Ни единого доказательства попадания постороннего вещества в вакцину против столбняка адепты этой теории до сих пор не привели.
Наконец, первоисточником новости об ордере на арест Билла Гейтса выступил ресурс News Punch, который широко известен как сайт, регулярно распространяющий дезинформацию. 2 марта 2023 года именно там была опубликована статья о решении филиппинского суда, в которой не было ни одной ссылки на соответствующие документы или публичные заявления властей. По данным Института Пойнтера, к середине 2018 года не менее 80 сообщений с этого сайта были опровергнуты независимыми фактчекерами (45 из них — в рамках партнёрства с Facebook). Ресурс, ранее известный как YourNewsWire, сменил своё название и адрес именно из-за снижения охвата в ленте новостей соцсети в результате таких проверок и появления соответствующих предупреждений. При этом ресурс нельзя назвать сатирическим — в разделе „О нас“ утверждается, что его команда „создаёт оригинальные репортажи, политические комментарии и развлекательные материалы для американской и западной аудитории“. Многие из этих публикаций затрагивают чувствительные темы или способствуют распространению конспирологических теорий.
Таким образом, нет никаких оснований говорить, что новость об ордере на арест Билла Гейтса — настоящая. Все утверждения в ней, связанные с личностью американского предпринимателя, не соответствуют фактам, а первое её появление в Сети зафиксировано на сайте, который печально известен распространением фейков.
Итог: Фейк