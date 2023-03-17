Новости Ида-Вирумаа
17.03.2023, 07:00

Итоги выборов в Ида-Вирумаа: есть только один выход - с людьми надо говорить, а не обзывать их путинистами

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Кто виноват и что делать: большой обзор RusDelfi
Михаил Стальнухин и Айво Петерсон: два лидера голосования в Нарве
Михаил Стальнухин и Айво Петерсон: два лидера голосования в Нарве
ФОТО: Коллаж на основе фото Delfi | Delfi Meedia

О том, что регионом Ида-Вирумаа необходимо „заниматься“, говорится в течение всех 30 с лишним лет после восстановления независимости Эстонии. В разные времена присутствие государства на северо-востоке то ослабевало, то чуть усиливалось (вспомним выездные заседания правительства в Нарву, строительство отделения Академии внутренней обороны и переезд в приграничный город Фонда интеграции). Но все эти меры либо не работали, либо были недостаточными либо оказались просто ненужными: это показали недавние выборы в Рийгикогу, на которых львиная доля голосов ушла исключенному из рядов Центристской партии за экстремистские высказывания Михаилу Стальнухину и попавшему после выборов под арест Айво Петерсону.

Теперь, по словам зампреда партии Eesti 200, которая, возможно, войдет во властную коалицию, Кристины Каллас „у политиков открылись глаза“. Кто виноват в том, что граждане Эстонии из Ида-Вирумаа предпочли проголосовать протестно, а регион лишился сразу трех мандатов и есть ли надежда на то, что государству удастся наладить разумный диалог с жителями стратегически важного региона? Разбирался RusDelfi.

Где мы были 30 лет?

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