СМИ: Владимир Соловьев в 90-е пытался „заказать“ известного криминального авторитета

Известный российский телеведущий-пропагандист Владимир Соловьев в 90-х годах прошлого века попытался договориться об убийстве криминального авторитета Отари Квантришвили за 20 тысяч долларов, сообщило в четверг, 16 марта, расследовательское издание The Insider со ссылкой на бывшего сотрудника ФСБ Сергея Асташина.

Как сообщает издание, Соловьев в начале 90-х занимался бизнесом, в числе прочего он привозил из Израиля продукты и водку. В ноябре 1993 года Соловьев познакомился с Сергеем Асташиным, который на тот момент учился в академии Министерства безопасности России (сейчас Академия ФСБ) на факультете военной контрразведки. Асташин тогда дружил с Кириллом Райковым, который, по словам самого Асташина, работал у Соловьева курьером и развозил товары.

Знакомство состоялось после того, как Райков попросил Асташина проверить наличие жучков в офисе Соловьева. „Я взял аппаратуру, пошел и нашел жучки. Пока я работал, Соловьев сидел в длинном черном кашемировом пальто. Помню, у него были швейцарские часы, а он на мои посмотрел и сказал, что это дешевка. Эти часы мне и еще четверым сотрудникам вручили в качестве награды. Соловьев заплатил мне 200 баксов“, - вспоминает Асташин.

Заказ убийства

Через несколько дней Соловьев обратился к Асташину еще раз и попросил его „найти стрелка“ для убийства Отари Квантришвили. За выполнение этого заказа Соловьев был готов заплатить 20 тысяч долларов.

После беседы экс-сотрудник ФСБ написал рапорт о случившемся начальнику курса Вячеславу Кабанову, но уголовных дел не последовало. Асташин предполагает, что Соловьева могли завербовать в ФСБ, чтобы замять его попытку договориться о заказном убийстве.

„То, что его под себя контора могла подмять, - это сто процентов. Тут надо быть полным идиотом, чтобы такой шанс упускать. Сам посмотри, сколько в то время было ярких звезд на телевидении. Где они сейчас? А у него все прет и прет“, - отметил Асташин, добавив, что подробный рапорт о встрече с Соловьевым хранится в его личном деле в Академии ФСБ.