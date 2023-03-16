16.03.2023, 14:10
ВИДЕО | США опубликовали кадры инцидента с российским истребителем над Черным морем(8)
Минобороны США опубликовало кадры сближения российского Су-27 с БПЛА MQ-9 Reaper над Черным морем, передает Русская служба Би-би-си.
На них видно, что российский перехватчик сбрасывал топливо по курсу беспилотника. В результате инцидента БПЛА потерял управление и упал в море.
Российское Минобороны заявляет, что самолеты оружие не применяли и в контакт с беспилотником не вступали.
О самом инциденте можно прочитать ЗДЕСЬ.
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