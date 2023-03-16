16.03.2023, 13:10
ВИДЕО | В Ростове-на-Дону загорелось здание погранслужбы ФСБ, очевидцы слышали взрыв
В Ростове-на-Дону произошел пожар в здании регионального управления Пограничной службы ФСБ, сообщило МЧС. Перед задымлением очевидцы слышали взрыв.
По словам местных жителей, перед задымлением очевидцы слышали звук взрыва. Shot пишет, что звуки взрывов продолжаются во время горения — по данным телеграм-канала, на территории здания находится склад с боеприпасами.
Как пишет телеграм-канал 112, горящее здание — это складское двухэтажное помещение площадью 880 квадратных метров. Оно полностью охвачено огнем. По данным 161.ru, пострадали два человека.
В телеграм-каналах распространяется видео, на котором, предположительно, слышен звук взрыва перед пожаром.