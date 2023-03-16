Для повышения безопасности в разных местах Ласнамяэ установят камеры наблюдения

„По заказу районной управы новые камеры будут установлены в парках Асундузе и Тондилоо, поскольку по сообщениям жителей и правоохранительных органов именно в этих местах в последнее время есть проблемы. В парке Тондилоо камера будет установлена возле скейт-парка. Кроме того, в целях обеспечения общественного порядка и снижения уровня вандализма мы обновим камеры в тоннелях Тондираба и Мустакиви“, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Старейшина добавила, что теперь полиция сможет более оперативно использовать установленные камеры как в режиме реального времени, так и для установления факта нарушения позже. Установка камер наблюдения — это одна из составляющих системного подхода к проблемам безопасности, подразумевающего также внедрение охранного патруля.

Недавно управа района Ласнамяэ провела тендер на установку камер наблюдения в четырёх местах района Ласнамяэ. Согласно договору в парке Асундузе и около скейт-парка в парке Тондилоо будут установлены новые, а в тоннелях Мустакиви и Тондираба будут обновлены имеющиеся камеры. Целью установки и модернизации камер является обеспечение общественного порядка и снижение уровня вандализма в общественных местах.

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