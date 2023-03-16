Кошмар в мире фигурного катания. Над спортсменкой измывалась собственная мать

„Жить в таких условиях станет нормой. Вы думаете, что это нормально, а не то, что это неправильно“, — говорит она.

Несмотря на очевидную перспективность девушки, ее результаты особо не улучшались. В сезоне 2021/22 Эстлунд провалила национальный чемпионат и больше не появлялась на соревнованиях. Оказалось, что долгое время Анита подвергалась насилию со стороной собственной матери. Она долго набиралась сил, чтобы публично рассказать о произошедшем шведскому телевидению. В документальном фильме Эстлунд говорит, что в детстве подвергалась физическому и моральному насилию со стороны матери. Прошлым летом мать была приговорена окружным судом к условному сроку по нескольким делам о нападениях и домогательствах.

К олимпийскому сезону Анита стала лучшей фигуристкой Швеции. Ее главное достижение — шестое место в короткой программе на чемпионате Европы-2018. Произвольная прошла не так гладко, поэтому Эстлунд заняла итоговую 17-ю позицию. Но даже так олимпийский комитет отправил 16-летнюю спортсменку на Игры в Пхенчхане, где бились за победу Евгения Медведева и Алина Загитова . Олимпиада и чемпионат мира завершились для Аниты неудачно — ошибки в коротких программах не позволили ей пройти в произвольную.

Год за годом Анита прибавляла в мастерстве, выучив тройные прыжки и некоторые каскады 3-3. Ее взрослый дебют пришелся на сезон 2016/17. На тот момент она значительно проигрывала своим соперницам по сборной Швеции, Йоши Хельгессон и Матильде Альготсон, поэтому поехала только на чемпионат мира среди юниоров и заняла 13-е место. Во время подготовки к чемпионату мира Эстлунд успела принять участие в небольшом турнире Nordics open, где проиграла только экс-чемпионкам мира Каролине Костнер и Елизавете Туктамышевой .

Анита родилась в Одессе в 2001 году. Судя по ее профилю на сайте ISU, мать Аниты — россиянка Юлия, а отец — швед Петер. Вскоре после рождения Аниты Эстлунды переехали в небольшой город Грабо. В пятилетнем возрасте девочку поставили на коньки, а начиная с 2012-го фигуристка начала соревноваться на международном уровне, пишет Sport24.

Эстлунд спасало фигурное катание. Приходить в зал, чтобы тренироваться и соревноваться, было комфортнее, чем находиться дома.



„Именно потому, что дома мне было тяжело, каток стал для меня безопасным местом и местом, где я могла отключиться от всего, что было тяжело. Это многое значило“, — продолжает фигуристка.

В какой-то момент девушка не выдержала и подала заявление в социальную службу. Вместе с тремя младшими сестрами ей временно пришлось жить в приюте. Решиться на такой серьезный шаг помогло окружение.

„Вокруг меня были хорошие люди. Прежде всего, мои тренеры, которые поддерживали меня на протяжении нескольких лет. Они увидели, что что-то не так. Они мне невероятно помогли“, — рассказывает Анита.

Пройти через такое совсем не просто, но Эстлунд работает над этим. Она переехала из Гетеборга в Стокгольм и начала учиться на психолога. Теперь девушка считает, что жизнь удалась.

Пока что ей не до фигурного катания. Спортсменка пропустила много соревнований, чтобы сосредоточиться на своем выздоровлении. Однако 22-летняя Анита пока не готова прощаться со льдом.

„Я сделала перерыв в соревнованиях и фигурном катании, чтобы сосредоточиться на хорошем самочувствии и на своем образовании. Я не говорила, что ухожу, но посмотрим, что я чувствую и как я себя чувствую. Но сейчас основное внимание уделяется хорошему самочувствию и продвижению вперед“, — объясняет Эстлунд.

Аниту Эстлунд хочется только похвалить за смелость. Возможно, именно ее рассказ поможет другим детям, попавшим в похожую ситуацию, набраться сил и открыто заявить о происходящих ужасах.

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