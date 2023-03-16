Пошли на попятную: Латвия не лишит лучшую теннисистку страны финансирования

Такое решение было принято после оценки обстоятельств, связанных с отказом в финансовой поддержке, предоставленной Алене Остапенко, Томсу Скуиньшу и Кристсу Нейландсу. Должностные лица МОН также выслушали мнение Латвийской федерации велосипедного спорта и Латвийского союза тенниса, после чего были подготовлены поправки к договору о государственной финансовой поддержке для олимпийских спортсменов, пишет rus.delfi.lv.

„Поправки предусматривают предотвращение удержания пособия для упомянутых спортсменов и обеспечат полный объем финансирования. Документ будет отправлен Латвийскому олимпийскому комитету сегодня“, - сообщили в МОН.

Как сообщалось ранее, в соответствии с соглашением ЛОК с МОН на заседании правления ЛОК было принято решение о прекращении финансирования велосипедистов Томса Скуиньша и Кристса Нейландса, теннисистки Алены Остапенко, которые участвовали в соревнованиях со спортсменами из России и Беларуси.

В конце февраля министр образования и науки Анда Чакша заявила, что недопустимо, чтобы спортсмены, участвующие в соревнованиях вместе со спортсменами из России и Белоруссии, получали финансирование из государственного бюджета Латвии.

На заседании правления ЛОК было установлено, что оба велосипедиста, а также три теннисистки - Остапенко, Даниэла Висмане и Дарья Семенистая - участвовали в „коммерческих соревнованиях“ со спортсменами из России и Белоруссии.

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