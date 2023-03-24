ПОДКАСТ | С чего начинать снижение веса?

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Снижение веса - это один из самых неоднозначных вопросов в современном мире. Каждый человек хоть раз в жизни задавался вопросом: как похудеть или как набрать вес. И все прекрасно знают правило „меньше ешь, больше двигайся“, „сахар есть плохо“ и „кушать на ночь нельзя“. Однако ожирение сегодня входит в топ пять заболеваний человечества. Получается, что помимо „меньше ешь, больше двигайся“ есть еще много других нюансов, часть из которых я вам раскрою.

Сегодня пища стала выполнять значительно больше функций, чем изначально было задумано. То есть, основная задача еды – насытить, дать энергию, сегодня дополнена: избавиться от скуки, заесть стресс, поесть, потому что лежит, поесть, потому что вкусно, поесть, потому что грустно! Получается, помимо физических потребностей, еда стала заполнять еще и психоэмоциональные потребности человека. Отсюда и возникают проблемы с весом! И начинать снижение веса с диеты, чрезмерных физических нагрузок – бессмысленная затея, которая даст краткосрочный результат и поднимет уровень стресса.

Что же делать и с чего начинать? Первое правило - начинать нужно шаг ЗА шагом, чем медленнее, тем эффективнее.

И первый шаг – это ваш режим питания. Задача режима состоит в том, чтобы наладить пищеварительные процессы, восстановить баланс гормона сытости и гормона голода, восстановить дофаминовые рецепторы.

На усвоение пищи организму требуется время – от трех до 4 часов. В ночное время требуется минимум 13 часов „перерыва“, для того, чтобы все было эффективно усвоено. Исходя из этих цифр вы можете примерно рассчитать количество приемов пищи и временные интервалы, подходящие для вас лично. Организуйте свое питание таким образом, чтобы у вас в течение дня было не более 3-х основных приемов пищи и максимум 1 перекус , необходимости в котором нет и зависит его наличие только от вашего желания. Так вы будете держать сахар под контролем. Так процесс пищеварения будет максимально эффективным .