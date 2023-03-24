ПОДКАСТ | С чего начинать снижение веса?
С чего начинать снижение веса? Как быстро не потерять мотивацию, как достичь долгосрочного результата – извечные вопросы худеющих. Поговорим сегодня о том, с чего же стоит начинать.
Снижение веса - это один из самых неоднозначных вопросов в современном мире. Каждый человек хоть раз в жизни задавался вопросом: как похудеть или как набрать вес. И все прекрасно знают правило „меньше ешь, больше двигайся“, „сахар есть плохо“ и „кушать на ночь нельзя“. Однако ожирение сегодня входит в топ пять заболеваний человечества. Получается, что помимо „меньше ешь, больше двигайся“ есть еще много других нюансов, часть из которых я вам раскрою.
Сегодня пища стала выполнять значительно больше функций, чем изначально было задумано. То есть, основная задача еды – насытить, дать энергию, сегодня дополнена: избавиться от скуки, заесть стресс, поесть, потому что лежит, поесть, потому что вкусно, поесть, потому что грустно! Получается, помимо физических потребностей, еда стала заполнять еще и психоэмоциональные потребности человека. Отсюда и возникают проблемы с весом! И начинать снижение веса с диеты, чрезмерных физических нагрузок – бессмысленная затея, которая даст краткосрочный результат и поднимет уровень стресса.
Что же делать и с чего начинать? Первое правило - начинать нужно шаг ЗА шагом, чем медленнее, тем эффективнее.
И первый шаг – это ваш режим питания. Задача режима состоит в том, чтобы наладить пищеварительные процессы, восстановить баланс гормона сытости и гормона голода, восстановить дофаминовые рецепторы.
На усвоение пищи организму требуется время – от трех до 4 часов. В ночное время требуется минимум 13 часов „перерыва“, для того, чтобы все было эффективно усвоено. Исходя из этих цифр вы можете примерно рассчитать количество приемов пищи и временные интервалы, подходящие для вас лично. Организуйте свое питание таким образом, чтобы у вас в течение дня было не более 3-х основных приемов пищи и максимум 1 перекус , необходимости в котором нет и зависит его наличие только от вашего желания. Так вы будете держать сахар под контролем. Так процесс пищеварения будет максимально эффективным .
Заведите себе правило „есть только тогда, когда я чувствую физический голод“. Физический голод вы ощущаете на уровне живота, там пусто и начинает „урчать“. Если же вам хочется тирамису – вероятно, вы заскучали и ЖКТ не будет готов к его усвоению. А значит, секреция желудка не выделит достаточное количество ферментов на усвоение вашего тирамису. Отсюда – проблемы не только с весом, но и со здоровьем! И самое важное преимущество такого режима в том, что вы налаживаете баланс гормона сытости и голода.
Также залог эффективного снижения веса – контроль уровня инсулина. То есть, чем реже вы перекусываете, тем ниже ваш уровень инсулина в течение дня. А значит, происходит эффективное жиросжигание. Когда вы начнете налаживать режим питания, вы заметите, как меняется ритм вашей жизни, как там начинают появляться давно заброшенные интересы, свободное время, удовольствия и все то, что вас наполняет. Это связано с тем, что у вас восстанавливается такой нейромедиатр как дофамин. Дофамин отвечает за получение удовольствия и желание получать это удовольствие, так называемое чувство предвкушения. Если же вы постоянно „кусочничаете“, заедаете стрессы, то ваш мозг перестает искать другие источники эмоций, кроме еды. Ведь это самы простой, самый доступный способ удовлетворить потребность в выработке эндорфинов – которые дают нам ощущение радости и счастья. А за счет постоянно насыщенных вкусовых рецепторов у вас притупляется дофамин и вы теряете „вкус жизни“. И здесь успешно приходит избыточный вес.
Поэтому перед тем как выбрать себе диету, позаботьтесь сначала о базовом режиме питания. Следующие шаги снижения веса мы обсудим в следующих подкастах.
Оставайтесь, пожалуйста, здоровыми!
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