Как правильно составить CV и какое точно не примут?

Часто на карьерные консультации еще приходят люди 50+ лет, которые боятся сокращений, ведь рынок постоянно совершенствуется. К этому надо готовиться: заранее создать бренд или же имя, которое сделает вашу позицию на рынке более устойчивой.

Это очень полезно для молодого поколения, которое с самого начала может задать себе изначально верный путь. Помимо этого, специалист еще может помочь вам сформировать этапы карьерного роста.

Карьерная консультация - общение с экспертом по карьере, схожая со собеседованием. Во время беседы определяется нужное направление для человека, где он хочет развиваться и совершенствоваться. При помощи консультации можно и вообще поменять один род деятельности на другой, начать все с нуля.

Это было не сразу после школы. Мне повезло попасть на работу в большую компанию и там я увидела, как работает отдел кадров. Этот процесс меня очень увлек, несмотря на то что по профессии я - госчиновник. Поскольку профессия очень „широкая“, мы изучали много направлений, каждый сам мог выбрать чем хочет заниматься дальше. Мой выбор пал на профессию кадрового специалиста, чему я очень рада.

Есть и второй способ, который дольше - искать себя самому. Есть и такие люди, которые всю жизнь пытаются найти свой путь, поскольку работать на которой подряд ненавистной работе - уже невозможно.

Я считаю, что достаточно сложно. Мы живем в мире диджитал и информации обо всем много, но люди не умеют ею правильно распоряжаться и применять. Именно поэтому высок спрос на специалистов, которые помогут и покажут конкретное направление.

Однако для этого нужно пройти некоторый путь. В этом пути может помочь такой специалист, как карьерный консультант. Об этом нам расскажет Ирен Томски, рекрутер, карьерный консультант, основатель кадрового агентства CV Partner, сооснователь и преподаватель школы 1-Koolitus.

„Найти себя“ бывает не так просто. Каждому из нас хочется быть успешным и заниматься тем, что будет приносить удовольствие и прибыль.

Многие думают, что это неважно и „на собеседовании все расскажу“, но прежде всего отдел кадров смотрит на этот документ. Никаких ошибок, плохое фото, отсутствие ключевой информации - это все приведет к тому, что ваше CV не пройдет сразу.

Это ваша визитная карточка, над которой действительно надо заморочиться. Работодатели хотят видеть подробное, хорошо сделанное CV и сразу же понять нужен ли им этот кандидат или нет.

Насчет университета хочется сказать следующее: как можно раньше начать готовиться к будущей профессии. Я советую искать уже работу в своей сфере и набираться опыта во время учебы.

В принципе после совершеннолетия рынок профессий становится еще шире и возможность выбора увеличивается в несколько раз.

Несколько вариантов - выгул собак, помощь по хозяйству, работа няней, работа в кафе летом, благотворительные проекты (как опыт), работа в дружине(õpilasmalev), GoWorkABit и многое другое. Главное - желание и заранее заявлять о себе предприятию, быть ответственным уже с самого первого рабочего дня.

Миллион возможностей. Конечно, есть ограничения по работе, например с алкоголем(18+), но это не отменяет того факта, что при желании можно найти себе место.

Какие есть возможности работы для молодежи во время гимназии, во время учебы в университете?

Чем раньше работодатели поймут это и дадут возможность познакомиться с предприятием, будут делать день „тени“, тем лучше молодежь сориентируется и выберет свою профессию.

Здесь прекрасно могли бы подключиться разные предприниматели, сразу же набирая себе молодые кадры на обучение и дальнейшую работу. Увы, у нас нет единого предмета в школе, который бы рассказывал про возможности рынка. Каждая школа сама решает какие дополнительные предметы давать ученикам и как показывает практика, молодое поколение выходит за пределы образовательного учреждения и теряется.

По моему мнению, это надо делать еще в школе. Нынешние дети, заканчивая школу, абсолютно не знают чем хотят заниматься. В Эстонии это большая проблема, которая в итоге оборачивается недостатком персонала.

На своем опыте могу рассказать, что часто люди еще неправильно даже оставляют контакты, а если и правильно, то не отвечают на телефон. Часто ставят праздничные фото, которые абсолютно не подходят.

Важно полностью расписать свою деятельность и указывать все: где работали, участвовали (например различные проекты, если мы говорим про молодежь). За счет этого вы показываете свою компетентность, ответственность, круг интересов, опыт, что очень важно для принимающего вас предприятия. Характеристику и ваши умения могут написать те предприятия, школы или руководители проектов, которые имели с вами контакт. Их можно попросить написать рекомендательные письма. Об этом можно не подумать, но если часто менялась работа в поиске себя, то тоже надо указывать почему. Работодатели заинтересованы в работниках с перспективой, а не на один месяц.

Как не бояться конкурировать с опытными кандидатами?

Конкуренция - достаточно весомая часть.

Однако, у каждого человека есть свои сильные стороны. Приходя на рынок, надо четко осознавать свои позитивные стороны, тем самым можно выделить себя среди всей массы. Наши внутренние „фишки“ могут зацепить работодателя и тогда реально обойти любых конкурентов.

Не стоит думать, что все дело только в опыте. Часто бывает и такое, что работодатели хотят молодых, с горящими глазами работников.

Сейчас на рынке мало хороших специалистов, что значит работодатель готов брать более молодое поколение и вкладываться в обучение. Не всем, конечно, это подходит, но данная практика имеет место быть.

Почему не хотят брать новичков на рабочее место?

Любое предприятие понимает, что брать молодых - иметь риск, что человек уйдет. Пока ты молод - хочется все попробовать, а это абсолютно невыгодно, поскольку потраченное время, деньги и прочие ресурсы никто не вернет.

Тут все предприятия можно разделить на две категории: одни ждут опытного, со своей базой работника, а вторые готовы вложиться и создать что-то для себя.