Как правильно составить CV и какое точно не примут?
Блогер RusDelfi Нина Солопушкина продолжает рассказывать о людях различных профессий. На этот раз она поговорила с тем, кто как никто другой знаком с темой выбора карьеры - рекрутером.
„Найти себя“ бывает не так просто. Каждому из нас хочется быть успешным и заниматься тем, что будет приносить удовольствие и прибыль.
Однако для этого нужно пройти некоторый путь. В этом пути может помочь такой специалист, как карьерный консультант. Об этом нам расскажет Ирен Томски, рекрутер, карьерный консультант, основатель кадрового агентства CV Partner, сооснователь и преподаватель школы 1-Koolitus.
Насколько сложно „себя найти“?
Я считаю, что достаточно сложно. Мы живем в мире диджитал и информации обо всем много, но люди не умеют ею правильно распоряжаться и применять. Именно поэтому высок спрос на специалистов, которые помогут и покажут конкретное направление.
Есть и второй способ, который дольше - искать себя самому. Есть и такие люди, которые всю жизнь пытаются найти свой путь, поскольку работать на которой подряд ненавистной работе - уже невозможно.
Когда ты сама нашла свою профессию?
Это было не сразу после школы. Мне повезло попасть на работу в большую компанию и там я увидела, как работает отдел кадров. Этот процесс меня очень увлек, несмотря на то что по профессии я - госчиновник. Поскольку профессия очень „широкая“, мы изучали много направлений, каждый сам мог выбрать чем хочет заниматься дальше. Мой выбор пал на профессию кадрового специалиста, чему я очень рада.
Как проходят карьерные консультации? Что это?
Карьерная консультация - общение с экспертом по карьере, схожая со собеседованием. Во время беседы определяется нужное направление для человека, где он хочет развиваться и совершенствоваться. При помощи консультации можно и вообще поменять один род деятельности на другой, начать все с нуля.
Это очень полезно для молодого поколения, которое с самого начала может задать себе изначально верный путь. Помимо этого, специалист еще может помочь вам сформировать этапы карьерного роста.
Часто на карьерные консультации еще приходят люди 50+ лет, которые боятся сокращений, ведь рынок постоянно совершенствуется. К этому надо готовиться: заранее создать бренд или же имя, которое сделает вашу позицию на рынке более устойчивой.
Когда нужно начинать проводить карьерные консультации?
По моему мнению, это надо делать еще в школе. Нынешние дети, заканчивая школу, абсолютно не знают чем хотят заниматься. В Эстонии это большая проблема, которая в итоге оборачивается недостатком персонала.
Здесь прекрасно могли бы подключиться разные предприниматели, сразу же набирая себе молодые кадры на обучение и дальнейшую работу. Увы, у нас нет единого предмета в школе, который бы рассказывал про возможности рынка. Каждая школа сама решает какие дополнительные предметы давать ученикам и как показывает практика, молодое поколение выходит за пределы образовательного учреждения и теряется.
Чем раньше работодатели поймут это и дадут возможность познакомиться с предприятием, будут делать день „тени“, тем лучше молодежь сориентируется и выберет свою профессию.
Какие есть возможности работы для молодежи во время гимназии, во время учебы в университете?
Миллион возможностей. Конечно, есть ограничения по работе, например с алкоголем(18+), но это не отменяет того факта, что при желании можно найти себе место.
Несколько вариантов - выгул собак, помощь по хозяйству, работа няней, работа в кафе летом, благотворительные проекты (как опыт), работа в дружине(õpilasmalev), GoWorkABit и многое другое. Главное - желание и заранее заявлять о себе предприятию, быть ответственным уже с самого первого рабочего дня.
В принципе после совершеннолетия рынок профессий становится еще шире и возможность выбора увеличивается в несколько раз.
Насчет университета хочется сказать следующее: как можно раньше начать готовиться к будущей профессии. Я советую искать уже работу в своей сфере и набираться опыта во время учебы.
CV. Как правильно его оформить? Какое CV не примут?
Это ваша визитная карточка, над которой действительно надо заморочиться. Работодатели хотят видеть подробное, хорошо сделанное CV и сразу же понять нужен ли им этот кандидат или нет.
Многие думают, что это неважно и „на собеседовании все расскажу“, но прежде всего отдел кадров смотрит на этот документ. Никаких ошибок, плохое фото, отсутствие ключевой информации - это все приведет к тому, что ваше CV не пройдет сразу.
На своем опыте могу рассказать, что часто люди еще неправильно даже оставляют контакты, а если и правильно, то не отвечают на телефон. Часто ставят праздничные фото, которые абсолютно не подходят.
Важно полностью расписать свою деятельность и указывать все: где работали, участвовали (например различные проекты, если мы говорим про молодежь). За счет этого вы показываете свою компетентность, ответственность, круг интересов, опыт, что очень важно для принимающего вас предприятия. Характеристику и ваши умения могут написать те предприятия, школы или руководители проектов, которые имели с вами контакт. Их можно попросить написать рекомендательные письма. Об этом можно не подумать, но если часто менялась работа в поиске себя, то тоже надо указывать почему. Работодатели заинтересованы в работниках с перспективой, а не на один месяц.
Как не бояться конкурировать с опытными кандидатами?
Конкуренция - достаточно весомая часть.
Однако, у каждого человека есть свои сильные стороны. Приходя на рынок, надо четко осознавать свои позитивные стороны, тем самым можно выделить себя среди всей массы. Наши внутренние „фишки“ могут зацепить работодателя и тогда реально обойти любых конкурентов.
Не стоит думать, что все дело только в опыте. Часто бывает и такое, что работодатели хотят молодых, с горящими глазами работников.
Сейчас на рынке мало хороших специалистов, что значит работодатель готов брать более молодое поколение и вкладываться в обучение. Не всем, конечно, это подходит, но данная практика имеет место быть.
Почему не хотят брать новичков на рабочее место?
Любое предприятие понимает, что брать молодых - иметь риск, что человек уйдет. Пока ты молод - хочется все попробовать, а это абсолютно невыгодно, поскольку потраченное время, деньги и прочие ресурсы никто не вернет.
Тут все предприятия можно разделить на две категории: одни ждут опытного, со своей базой работника, а вторые готовы вложиться и создать что-то для себя.
В Эстонии есть еще проблема, что потенциальный работник и работодатель не могут вместе „встретиться“. Зачастую, работник до конца не может себя правильно подать, а работодатели не видят всех способностей. Соприкасаясь с этим каждый день, могу однозначно сказать, что некоторые предприятие ни за что бы не пригласили к себе определенного человека, а в итоге с моей помощью оказалось, что это их идеальный сотрудник.
Мотивационное письмо. Для чего оно нужно?
Сейчас это уже больше редкость. Тем не менее, это хороший момент для молодежи себя продать.
Тема письма должна быть подстроена для вакансии. Когда пишется объявление о работе, то там указываются требования и по ним можно замечательно ориентироваться. Если пишут про знание эстонского языка, то стоит написать, что ты его знаешь и на каком уровне. По каждому пункту можно составить предложения, добавляя свой опыт, и для работодателя это будет яркий знак, что ты сел, подумал, осознал боли работодателя и готов попробовать себя на позиции.
Мотивационное письмо не должно быть длинным, больше информации стоит указать в своем CV.
Момент собеседования. Как себя выгодно презентовать?
Всегда, когда начинается поиск работы, надо максимально много ходить на собеседования. Научиться себя продавать - это важное умение, которое нарабатывается практикой. Если не приглашают на собеседования, то можно тренироваться на близких, но главное это делать.
Это нелегко - сразу же показать себя в нужном свете. Любое собеседование - это стресс, который может выбить из строя даже самого сильного кандидата.
Не всегда все зависит еще от кандидата. Есть и такие работодатели, которые могут специально провоцировать человека, грубо общаться и эмоционально давить.
Очень сильно влияет и внешний вид. Этим грешит молодое поколение, которое может прийти чуть ли не в пижаме устраиваться на работу. На собеседование лучше показаться в чем-то нейтральном, без яркого макияжа и слишком ароматного парфюма.
К внешнему виду еще можно отнести язык тела. За этим стоит следить, ведь, допустим, в сфере продаж особенно важно уметь контролировать свое тело и показывать дружелюбное отношение. Настрой, подача себя - дополнительные аспекты, которым надо научиться.
Что больше всего ценят работодатели?
Мотивация. Научиться можно всему, а если нет этого желания изнутри, то работа не пойдет. Неважно сколько и какого качества опыт - глаза должны гореть, а руки творить.
Можно еще подкупить тем, что есть знания о деятельности предприятия. Советую прочитать побольше, узнать и проявить знания на самом собеседовании.
Не лишним будет еще поинтересоваться адресом, чтобы точно не опоздать.
Как не волноваться перед собеседованием?
Это психологический момент, который для каждого по-разному работает. Кому-то помогают дыхательные практики, а кому-то посчитать до 10.
Опять же я говорила уже про практику хождения на собеседования. После определенного количества уже пропадет то волнение. Помните: страшно то, что неизвестно, а собеседования всегда можно заранее проиграть.
Насколько сейчас богат рынок профессий?
Очень богат, особенно в диджитал сфере. После коронавируса много предприятий осталось в онлайн режиме и нанять человека реально с любой точки мира. Каждый найдет свое место, главное его искать и не бояться себя показать.
Что актуально для молодежи сейчас?
Все продолжают стремится в айти. Искусственный интеллект набирает свои обороты и туда хочет попасть большинство.
Актуальным все равно остается сфера обслуживания, сейчас там больше всего вакансий.
Если говорить про зарплату, то все зависит от умений и знаний. Знание уже даже трех языков увеличивает возможность роста зарплаты. Кто-то хочет сразу 1500 евро, а кто-то понимает свои возможности и ждет не более 1000.
Обратная сторона. Как не нарваться на мошенников?
Обещать можно много, важно ориентироваться на договор. Обязательно надо его читать и понимать на что ты соглашаешься. Первая негативная галочка - работа без договора. Вторая галочка - проверить работодателя через teatmik, например. Если фирма в долгах, нет оборота, то не стоит ни в коем случае работать в таком месте. В любом случае, все можно проверить через Интернет.
Если уже человек попал в такую фирму, то единственный вариант - идти в трудовую инспекцию. Не всегда они смогут помочь, но по возможности объяснят, что не так.
Что важнее: любовь к работе или деньги?
Кому как. На самом деле, работать на нелюбимой работе - пожирать себя изнутри. Даже если платят большие деньги, а ненависть есть, то психосоматика все равно „съест“.
Иногда ко мне приходят люди, которые уже плачут от своей внутренней ненависти к работе. Я сразу отправляют их к психологу, ведь я не хочу навредить человеку.
Интересные случаи в твоей практике.
У меня постоянно подобное происходит. Не так давно было, одна девушка - приехала с Украины и не знала, как взяться за новое направление. В итоге девушка рада, работает в незнакомой для нее сфере и чувствует себя на своем месте. Каждый день случается такое, что люди пробуют себя вообще в чем-то максимально непривычном и получают удовольствие.
Приезжие и рынок Эстонии. Как сейчас украинцы находят работу в новой стране?
Для них самая большая проблема - это язык. Эстония идет на встречу и понизила для них уровень знания языка, поэтому устроиться, например, в магазин или же открыть свое дело не так сложно. Все упирается опять в желание работать, а возможность и рынок открыты.
Как же все таки себя найти?
Первоначально нужно решить, сам ли ты это сумеешь сделать или тебе нужна помощь.
Если сам, то нужно искать практику, быть тенью, больше интересоваться. Если же обращаться к специалисту, то он точно сможет показать сильные стороны и направить в нужное русло. Сам - более длинный путь, карьерный консультант - короткий, с максимальной эффективностью.