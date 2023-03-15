Внимание, опасно для жизни! Выход на лед озера Паэ запрещен

По словам старейшины района Ласнамяэ Юлианны Юрченко, в этот зимний сезон мы уже успели увидеть буран, минусовые температуры и оттепель. Все перечисленные погодные явления затронули и район Ласнамяэ, с последствиями которых управа района борется ежедневно. Каждую весну озеро Паэ привлекает жителей с виду безопасным и гладким льдом. „В последние дни на льду в основном видели школьников. Прошу родителей ещё раз напомнить своим детям, что подобное поведение может закончиться трагически. Берегите себя и своих близких“, – сообщила старейшина.

В последние недели температура воздуха была очень изменчива. Озеро Паэ покрыто тонким слоем льда, при выходе на который можно с легкостью провалиться под воду

Ласнамяэский парк Паэ с его широкими возможностями для отдыха привлекает жителей всех возрастов, но есть и те, кто, несмотря на предупреждения, выходит на опасный лед Паэ и рискует своим здоровьем и жизнью. Управа просит жителей быть бдительными и немедленно сообщать в муниципальную полицию, если на льду будут замечены люди.

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