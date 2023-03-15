Только 3% взрослого населения заявили о решении стать донорами органов. Касса здоровья планирует это исправить

Исследование отношения людей к донорству органов, проведенное по заказу Министерства социальных дел в 2019 году, показало, что чуть более половины жителей Эстонии согласились бы пожертвовать свои органы после смерти. Однако только 3,04% взрослого населения на самом деле оформили свое волеизъявление.

По словам доктора Вирге Палль, директора Центра трансплантологии Клиники Тартуского университета, большая часть взрослого населения Эстонии довольно положительно относится к донорству органов и была бы готова пожертвовать свои органы после смерти, но, к сожалению, это желание пожертвовать органы не доходит в критический момент до медиков. „До тех пор, пока люди не сообщат нам о своем решении, мы не можем быть уверены после смерти человека, что следуем прижизненной воле покойного“, – добавила доктор Палль.

„Согласие пожертвовать органы и ткани – бесценное доброе дело, оно может оказаться единственным способом спасти жизнь другого человека. Вероятность того, что человек скончается от смерти мозга и окажется донором, значительно ниже, чем вероятность того, что ему самому может потребоваться пересадка тканей или органов. Крайне важно, чтобы в Эстонии было достаточное число людей, согласных стать донорами органов после своей смерти“, – сказала доктор Палль.

Оформить электронное волеизъявление о донорстве органов легко – все совершеннолетние могут сделать это на хорошо знакомом интернет-сайте портала пациентов www.digilugu.ee . В меню сайта нужно выбрать раздел „Волеизъявления“ и далее указать свое решение – о согласии или отказе – и подтвердить его цифровой подписью. „Подписанное волеизъявление всегда можно изменить на своей странице портала пациента, но непременно рекомендую сообщить своим близким о вашем решении“, – подчеркнула доктор Палль.