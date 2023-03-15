„Мое тело это оценит“. Самая титулованная биатлонистка мира завершает карьеру

Превзошла Нойнер и Бергер

„Мне будет не хватать биатлонной семьи и жизни, которой я жила последние 15 лет. Я всегда отдавала приоритет тяжелой спортивной жизни и экстриму, и оно того стоило во многих смыслах. Но в этой погоне за целями и мечтами у меня больше нет мотивации. Теперь я хочу расставить приоритеты по-другому. И думаю, что мое тело это оценит“, — передает слова спортсменки сайт Норвежской ассоциации биатлона.

За свою карьеру 32-летняя биатлонистка смогла отметиться многими достижениями. Семь олимпийских медалей, включая три золотые, 13 побед на ЧМ, обладательница Большого хрустального глобуса — таким послужным списком мало кто может похвастать, пишет Sportmail.

Ольсбу Ройселанн давно известна биатлонным болельщикам. Норвежка провела несколько лет на высочайшем уровне: последние четыре сезона не выпадала из топ-5 общего зачета. Но по-настоящему феерила Марта на ЧМ в Антхольце, который проходил в сезоне-2019/20. На этом турнире биатлонистка превзошла достижение сразу трех великих спортсменок — Туры Бергер, Мари Дорен-Абер и Лауры Дальмайер. Ольсбу Ройселанн удалось завоевать медали во всех гонках того чемпионата. Да, в программе чемпионатов мира стало больше гонок, добавилась одиночная смешанная эстафета. Но это нисколько не умаляет достижений норвежки. Она стала первой биатлонисткой в мире, кто добился такого результата.

Уже в этом сезоне норвежке удалось по титулам обойти великую Магдалену Нойнер. На чемпионате мира в Оберхофе Марта забрала в свою копилку наград еще два золота ЧМ. Это позволило еще раз вписать свое имя в историю. До такого общего количества золотых медалей на чемпионатах мира (13 побед) не дотягивался еще никто. У Нойнер 12 золотых медалей чемпионатов мира. Правда, если у Ольсбу Ройселанн личного золота всего два, то у Магдалены Нойнер целых шесть личных побед.