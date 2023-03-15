ВИДЕО | Грилиш и Холанд вручили „Оскар“ за „величайшую аферу“ одному игроку „Ман Сити“

„Эта награда присуждается Рубену Диашу за величайшую аферу! Он занимается в спортзале четыре раза в день, но до сих пор мы не видим результаты! Помните, как пару лет назад мы играли против дортмундской „Боруссии“, тогда вот этот парень легко обыграл его“.