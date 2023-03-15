ВИДЕО | Грилиш и Холанд вручили „Оскар“ за „величайшую аферу“ одному игроку „Ман Сити“
Буквально пару дней назад в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии „Оскар“. Главные шутники „Ман Сити“, Грилиш и Холанд, прониклись голливудской атмосферой и решили вручить собственную награду. Премия за „величайшую аферу“ досталась Рубену Диашу. Сперва Грилиш прочел небольшую речь:
„Эта награда присуждается Рубену Диашу за величайшую аферу! Он занимается в спортзале четыре раза в день, но до сих пор мы не видим результаты! Помните, как пару лет назад мы играли против дортмундской „Боруссии“, тогда вот этот парень легко обыграл его“.
После этих слов в кадре появился Холанд и продолжил мысль Джека:
„Да, понимаете, он все время проводит в тренажерном зале, а результаты... Где результаты? Их невозможно увидеть“.
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