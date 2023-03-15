Легенда ММА снова попался на допинге

Оверим в октябре прошлого года вернулся в кикбоксинг, где на турнире Glory Colission 4 держал победу единогласным решением судей над Бадром Хари, пишет РБК.



Теперь 42-летний Оверим исключен из рейтинга Glory и должен вернуть процент от своего гонорара за тот бой. Какое запрещенное вещество было обнаружено в его допинг-пробе, не уточняется.



Голландец не первый раз попадается на допинге. В 2012 году он должен был провести поединок с чемпионом UFC в тяжелом весе бразильцем Жуниором дос Сантосом, но был дисквалифицирован на девять месяцев Атлетической комиссией штата Невада из-за превышения уровня тестостерона в допинг-пробе почти в два раза от нормы.



Оверим является экс-чемпионом Strikeforce, DREAM и К-1 и единственным в истории спортсменом, которому удалось удерживать три титула в ММА и кикбоксинге одновременно.



Оверим последний бой в MMA провел в феврале 2021 года на турнире UFC Fight Night, уступив россиянину Александру Волкову. За свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Оверим провел 65 поединков, из которых 47 завершились победами, а 18 — поражениями.