„Барселоне“ грозит ликвидация. Что известно о коррупционном деле клуба
„Барселону“ обвиняют в подкупе руководителей судейского корпуса. Один из самых титулованных клубов рискует быть исключен из чемпионата Испании. Что известно по делу каталонского клуба о коррупции — в материале „РБК Спорт“.
„Дело Негрейры“
Ровно месяц назад, 15 февраля, „Барселону“ обвинили в выплате $1,5 млн бывшему вице‑президенту технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марии Энрикесу Негрейре в период с 2016 по 2018 год.
Как пояснили в программе Que t'hi jugues на радио SER Catalunya, Негрейра, который когда-то был судьей Ла Лиги, получил €532,72 тыс. в 2016 году, €541,75 тыс. в 2017-м, и €318,2 тыс. в 2018-м через DASNIL 95.
По одной из версий, бывшие руководители „Барселоны“, платили Негрейре, в целях гарантировать „нейтралитет“ судейства. „Мы заплатили в целях самообороны, потому что судьи помогают „Реалу“, — приводит слова бывшего руководителя команды источник.
„Я могу помочь вам с VAR“
В сезоне 2019/20, когда мадридский „Реал“ стал чемпионом, „Барселона“ жаловалась на работу VAR. К тому времени клуб уже прекратил выплаты чиновнику.
По информации El Mundo, именно тогда, в 2020-м году, Негрейра снова предложил свои услуги. „Я могу помочь вам с VAR, со мной вы бы выступили лучше. Если вы заинтересованы, свяжитесь со мной“, — заявил Негрейра.
Отмечается, что каталонский клуб проигнорировал предложение, в связи с тем, что им надоели угрозы чиновника, который обещал рассказать о фиктивных выплатах каталонцев экс-функционеру Хосепу Контрерасу.
Что говорят в „Барселоне“?
В показаниях в прокуратуре Негрейра и его сын заявили, что „Барселона“ выплачивала деньги за консультативную работу. Негрейра объяснял, как игроки должны вести себя по отношению к определенным судьям.
В каталонском клубе заявили, что команда воспользовалась услугами „внешнего технического консультанта“, однако отрицают какие-либо правонарушения. По словам представителя команды, они просто платили внешнему консультанту, который предоставил им „отчеты, связанные с профессиональным судейством“, отмечая, что это „обычная практика среди профессиональных клубов“.
В клубе обратили внимание на то, что данная новость появилась в период, когда „Барселона“ утвердила свое лидерство в Ла Лиге, опережая на 11 очков, занимающий второе место „Реал“.
Президент каталонского клуба Жоан Лапорта категорически отрицает, что „Барселона“ покупала судей или пыталась влиять на судейские решения.
„Барса“ никогда не покупала судей и у „Барса“ никогда не было намерений покупать судей. Абсолютно никогда. Убедительность фактов противоречит тем, кто пытается изменить историю. У нас снова все хорошо — ничего не случайно. Идет кампания по нанесению ущерба интересам „Барсы“. Это кампания, направленная на контроль над клубом“, — отметил Лапорта.
Главный тренер „Барселоны“ заявил, что мало обсуждал эту тему с игроками, однако отметил, что в команде даже шутили по этому поводу. Хави отметил, что это способ сплотить команду. „Если с нами что-то должно случиться из-за этого дела Негрейры, то пусть это будет то, что сплотит нас еще сильнее“, — сказал Хави.
Бывший капитан команды Жерар Пике считает, что „Барселона“ не могла подкупать судей. „Я не думаю, что „Барса“ покупала судей, это игра с огнем. Можно просто воспользоваться грязными деньгами — и все, это проще, чем связываться с президентом CTA и платить ему зарплату. В этом нет логики. Заговоры и кампании [против клуба]... мы к ним привыкли“, — сказал Пике.
Пике отметил, что уверен в своем клубе. „Все, кроме „Реала“, повернулись против „Барсы“ и поддержали Ла Лигу, я так понимаю, что они уступили под давлением болельщиков. Я уверен в своем клубе“.
Кого обвиняют и что им грозит?
Прокуратура Барселоны 10 марта официально подала жалобу на клуб из-за подозрений в коррупции. Помимо клуба, прокуратура подозревает самого Негрейру, бывших президентов „Барселоны“ Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя, а также бывших директоров клуба Оскара Грау и Альберта Солера.
Адвокат по уголовным делам Хосе Мария де Пабло в Twitter (соцсеть заблокирована в России) заявил о возможных последствиях, которые могут быть у клуба. Он отметил, что в случае признания судом вины подозреваемых в коррупции, Бартомеу и Роселю, тюремное заключение составит от шести месяцев до четырех лет лишения свободы за коррупцию и от шести месяцев до трех лет за недобросовестное управление.
Если „Барселону“ признают виновной в коррупции, то ей, как юридическому лицу, грозит штраф. Однако также каталонскому клубу может грозить наказание, вплоть до исключения из высшего дивизиона чемпионата Испании (Примеры), снятие очков из‑за обвинений и даже ликвидация юридического лица.
Каталонский клуб будет признан виновным только в случае, если будет доказано, что выплаты Негрейре предназначались для того, чтобы обеспечить нужное команде судейство. В ином случае дело будет закрыто.
Также испанская прокуратура вызвала бывших тренеров „Барселоны“ Луиса Энрике и Эрнесто Вальверде для дачи показаний по делу о выплатах Негрейре. Как отмечает издание, ведомство планирует допросить их в качестве свидетелей, чтобы они рассказали, знали ли во время работы в команде о существовании предполагаемых отчетов о действиях судей.
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