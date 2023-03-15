„Барселоне“ грозит ликвидация. Что известно о коррупционном деле клуба



В показаниях в прокуратуре Негрейра и его сын заявили, что „Барселона“ выплачивала деньги за консультативную работу. Негрейра объяснял, как игроки должны вести себя по отношению к определенным судьям.



В каталонском клубе заявили, что команда воспользовалась услугами „внешнего технического консультанта“, однако отрицают какие-либо правонарушения. По словам представителя команды, они просто платили внешнему консультанту, который предоставил им „отчеты, связанные с профессиональным судейством“, отмечая, что это „обычная практика среди профессиональных клубов“.



В клубе обратили внимание на то, что данная новость появилась в период, когда „Барселона“ утвердила свое лидерство в Ла Лиге, опережая на 11 очков, занимающий второе место „Реал“.



Президент каталонского клуба Жоан Лапорта категорически отрицает, что „Барселона“ покупала судей или пыталась влиять на судейские решения.



„Барса“ никогда не покупала судей и у „Барса“ никогда не было намерений покупать судей. Абсолютно никогда. Убедительность фактов противоречит тем, кто пытается изменить историю. У нас снова все хорошо — ничего не случайно. Идет кампания по нанесению ущерба интересам „Барсы“. Это кампания, направленная на контроль над клубом“, — отметил Лапорта.



Главный тренер „Барселоны“ заявил, что мало обсуждал эту тему с игроками, однако отметил, что в команде даже шутили по этому поводу. Хави отметил, что это способ сплотить команду. „Если с нами что-то должно случиться из-за этого дела Негрейры, то пусть это будет то, что сплотит нас еще сильнее“, — сказал Хави.



Бывший капитан команды Жерар Пике считает, что „Барселона“ не могла подкупать судей. „Я не думаю, что „Барса“ покупала судей, это игра с огнем. Можно просто воспользоваться грязными деньгами — и все, это проще, чем связываться с президентом CTA и платить ему зарплату. В этом нет логики. Заговоры и кампании [против клуба]... мы к ним привыкли“, — сказал Пике.



Пике отметил, что уверен в своем клубе. „Все, кроме „Реала“, повернулись против „Барсы“ и поддержали Ла Лигу, я так понимаю, что они уступили под давлением болельщиков. Я уверен в своем клубе“.



Кого обвиняют и что им грозит?

Прокуратура Барселоны 10 марта официально подала жалобу на клуб из-за подозрений в коррупции. Помимо клуба, прокуратура подозревает самого Негрейру, бывших президентов „Барселоны“ Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя, а также бывших директоров клуба Оскара Грау и Альберта Солера.