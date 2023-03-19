АНАЛИЗ | В чем состоит масштабный план Центристской партии? Затеют ли Михаил Кылварт и Лаури Лаатс революцию?

Недавние парламентские выборы стали шоком для Центристской партии, однако если кто-то из злорадствующих оппонентов понадеялся на то, что с партией будет покончено, он явно поспешил. Центристская партия никуда не денется, но вот насколько сильной она сможет стать, зависит от того, сумеет ли партия мобилизовать своих прежних избирателей — как эстонцев, так и русских. „Спокойствие, у нас есть план“, - заметил с улыбкой один из членов правления Центристской партии.

Для того чтобы получить адекватное представление о „кухне“ партии, автор этих строк пообщалась со многими центристами, не раскрывая их имен. Сейчас главное — понять, кто виноват? Председатель партии Юри Ратас, создавший коалицию EKREIKE (EKRE, Isamaa и Центристская партия), с которой и начались все беды? Или правление партии и лично Яанус Карилайд? Да, в беседах имя Карилайда упоминалось неоднократно, его в свою очередь считают главным архитектором развала коалиции Реформистской партии. Или вина лежит на партии в целом? Партия забыла русского избирателя? „Эдгара Сависаара тоже надо бы „поблагодарить“, из-за него у нас возникли многолетние финансовые трудности“, - сказал политик, прежде отзывавшийся о Сависааре исключительно в превосходной степени.