Правда ли, что украинка задумалась о разводе после переливания мужу-солдату „крови москалей“?

На вирусном скриншоте показан украинский сайт „ Советчица Kidstaff », который позиционирует себя как „самый посещаемый женский форум в Украине“, где пишут на „откровенные темы, волнующие женские души и умы“. Согласно поиску , на этом ресурсе нет публикации под заголовком „Развод во время войны“. Есть похожие, но все они от других авторов и опубликованы в иные даты.

А вот пользователь под ником SectetlyYours действительно на форуме имеется, он зарегистрирован там с 2021 года. „Проверено“ просмотрело профиль этого человека и нашло пост, опубликованный 21 февраля в 19:16 — именно эти дата и время указаны на вирусном скриншоте. Совпало и количество оставленных комментариев. Однако эта публикация SectetlyYours на русском языке, у неё другой заголовок («Жизнь отстой — если нет рядом классного парня“) и текст. Кроме того, автор пишет о себе в мужском роде.

Мы также сравнили комментарии под этим постом с теми, что показаны на втором вирусном скриншоте. Их содержание отличается, зато совпали другие данные и детали: время комментирования, никнеймы пользователей и устройства, с которых они писали, количество лайков и даже порядок размещения этих комментариев.

28 февраля SectetlyYours разместил в своём аккаунте новый пост под заголовком „Русские фейки“. По словам автора, кто-то взял его другую публикацию, поменял её содержание и заглавие, написал „несусветную чернуху“, а потом выдал всё это за „крик о помощи украинки“.

Из всех просмотренных нами публикаций с фальшивыми скриншотами наиболее ранняя появилась 26 февраля в 13:25 по московскому времени в Telegram-канале „Рита Эбзеева“ (75 000 просмотров). „Проверено“ уже писало, что этот канал не только неоднократно распространял лживую информацию об Украине и её поддержке западными странами, но и как минимум однажды становился первоисточником такого фейка.

Кроме того, тема чистокровности украинцев использовалась в других недостоверных сообщениях. Так, в октябре 2022 года „Проверено“ разбирало публикации об объявлении киевской клиники, якобы принимающей биоматериалы „только от чистокровных украинцев, у которых нет родственников в России“. В марте 2023 года появились посты с плакатом украинской лаборатории, где якобы принимают донорскую кровь лишь у чистокровных украинцев. В обоих случаях мы не нашли доказательств в поддержку их подлинности.

Таким образом, сообщение о девушке из Украины, задумавшейся о разводе из-за „крови москалей“, попавшей в мужа при переливании, — не более чем обычный пропагандистский фейк. Скриншоты, выдаваемые в качестве доказательств, были подделаны в графическом редакторе или с помощью изменения кода страницы сайта.

Итог: Фейк