Правда ли, что украинка задумалась о разводе после переливания мужу-солдату „крови москалей“?
В Сети завирусился скриншот поста на одном из украинских форумов. Там показано сообщение украинки, чей муж вернулся из плена, где ему делали переливание крови. Теперь девушка якобы думает о разводе, потому что муж изменился из-за „крови москалей“. Мы проверили эту историю.
Публикации с вирусным скриншотом появились в конце февраля 2023 года. На разошедшейся картинке запечатлён украиноязычный пост под заголовком „Развод во время войны“, автором указан человек под ником SectetlyYours. На русский язык история переведена так: „Не знаю, как поступить. Муж вернулся из плена в начале месяца. Его там лечили и делали переливание крови. Получается, в нём теперь кровь москалей? Как будто на войну ушёл один человек, а вернулся другой. Как быть, развод? Не могу с ним общаться как раньше“. Часто встречается второй скриншот, где показаны комментарии как других пользователей форума («Проверься на СПИД“, „Разведись“, „Надо поддержать мужа, но детей больше не заводите 100%“), так и автора поста («Молитесь за его душу“).
Согласно сервису TGStat, с 26 февраля на момент написания этого текста в Telegram появилось более 600 записей, пересказывающих историю со скриншота, — их общий охват составил почти 4 млн просмотров. Среди наиболее популярных каналов, разместивших вирусное изображение, — „Россия сейчас» (377 000 просмотров), „Скотт Риттер в Telegram» (233 000), „ Армия 🅉 18+ » (204 000), Voblya (190 000), „Украина.ру» (187 000), „Дядя Слава» (155 000), „„Спецоперация Z“ | Юрий Подоляка+» (123 000), „Иван Утенков» (120 000), „Хазин» (115 000), „Россия 2.0» (69 000) и „Пономарь» (64 000). В то же время во „ВКонтакте“ появилось почти 300 таких постов, например в верифицированном паблике организации „Лига безопасного интернета», а также тут, тут, тут и тут. Встретить скриншот или пересказ истории с него можно в Twitter, LiveJournal и на некоторых новостных ресурсах, среди которых сайт газеты „Аргументы и факты». Отдельно хочется выделить комментарий из „Дзена“, где автор поста со скриншотом написал: „Вот такая история. Специально такую не придумает ни один фантаст. Я бы в неё не поверил, но против картинки не попрёшь“.
На вирусном скриншоте показан украинский сайт „Советчица Kidstaff», который позиционирует себя как „самый посещаемый женский форум в Украине“, где пишут на „откровенные темы, волнующие женские души и умы“. Согласно поиску, на этом ресурсе нет публикации под заголовком „Развод во время войны“. Есть похожие, но все они от других авторов и опубликованы в иные даты.
А вот пользователь под ником SectetlyYours действительно на форуме имеется, он зарегистрирован там с 2021 года. „Проверено“ просмотрело профиль этого человека и нашло пост, опубликованный 21 февраля в 19:16 — именно эти дата и время указаны на вирусном скриншоте. Совпало и количество оставленных комментариев. Однако эта публикация SectetlyYours на русском языке, у неё другой заголовок («Жизнь отстой — если нет рядом классного парня“) и текст. Кроме того, автор пишет о себе в мужском роде.
Мы также сравнили комментарии под этим постом с теми, что показаны на втором вирусном скриншоте. Их содержание отличается, зато совпали другие данные и детали: время комментирования, никнеймы пользователей и устройства, с которых они писали, количество лайков и даже порядок размещения этих комментариев.
28 февраля SectetlyYours разместил в своём аккаунте новый пост под заголовком „Русские фейки“. По словам автора, кто-то взял его другую публикацию, поменял её содержание и заглавие, написал „несусветную чернуху“, а потом выдал всё это за „крик о помощи украинки“.
Из всех просмотренных нами публикаций с фальшивыми скриншотами наиболее ранняя появилась 26 февраля в 13:25 по московскому времени в Telegram-канале „Рита Эбзеева“ (75 000 просмотров). „Проверено“ уже писало, что этот канал не только неоднократно распространял лживую информацию об Украине и её поддержке западными странами, но и как минимум однажды становился первоисточником такого фейка.
Кроме того, тема чистокровности украинцев использовалась в других недостоверных сообщениях. Так, в октябре 2022 года „Проверено“ разбирало публикации об объявлении киевской клиники, якобы принимающей биоматериалы „только от чистокровных украинцев, у которых нет родственников в России“. В марте 2023 года появились посты с плакатом украинской лаборатории, где якобы принимают донорскую кровь лишь у чистокровных украинцев. В обоих случаях мы не нашли доказательств в поддержку их подлинности.
Таким образом, сообщение о девушке из Украины, задумавшейся о разводе из-за „крови москалей“, попавшей в мужа при переливании, — не более чем обычный пропагандистский фейк. Скриншоты, выдаваемые в качестве доказательств, были подделаны в графическом редакторе или с помощью изменения кода страницы сайта.
Итог: Фейк