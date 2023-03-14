Новости Ида-Вирумаа
14.03.2023, 18:09

На коалиционных переговорах обсудили финансирование Ида-Вирумаа: есть несколько вариантов

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Коалиционные переговоры. Иллюстративный снимок
Коалиционные переговоры. Иллюстративный снимок
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

В Доме Стенбока продолжаются коалиционные переговоры по формированию нового правительства с участием Партии реформ, партии Eesti 200 и Социал-демократической партии. Сегодня участники переговоров обсуждали вопросы региональную политику, особое внимание при этом было уделено Ида-Вирумаа.

Вице-председатель Eesti 200 Кристина Каллас отметила, что среди прочего делегации договорились оперативнее использовать средства Фонда справедливого перехода и быстрее направить их на развитие Ида-Вирумаа, пишет rus.err.

„Сейчас мы до договоренностей не дошли, нам надо проанализировать и просчитать по бюджету несколько вариантов“, - сообщила Кристина Каллас.

В ходе обсуждения Ида-Вирумаа в контексте региональной политики переговорщики должны были затронуть тему перехода обучения на эстонский язык. Однако в итоге было принято решение рассмотреть этот вопрос в четверг - вместе с другими темами образовательного блока.

„Мы решили рассматривать эту тему в контексте всего образования, когда эта тема будет на переговорах. Чтобы не продемонстрировать в очередной раз, что образование в Ида-Вирумаа не является частью всеэстонской системы образования“, - отметил участник переговоров от Социал-демократической партии Эдуард Одинец.

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