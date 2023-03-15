Профессор международного права и нарвитяне обсудили оккупацию Эстонии. И, кажется, не поняли друг друга

Райк надеется, что комиссия получила ответ на свой вопрос. Но Алексей Евграфов , председатель временной комиссии по историческому наследию при горсобрании, сказал RusDelfi, что ничего не взял со встречи, она для него не оказалась информативной и полезной. „То, что профессор рассказывал, было известно и раньше, – прокомментировал Евграфов. – И мы понимаем боль эстоноземельцев, те эмоции, что они испытывают, вспоминая оккупацию“.

Мялксоо постарался объяснить точку зрения Эстонии как государства. „Я ученый, не политик, но вопросами конституции и международного права я занимался много, – сказал академик в интервью RusDelfi. – Цель моего доклада была в том, чтобы люди поняли, что суть спора не в конкретных людях, а в значительно большем контексте: как мы воспринимаем роль советской армии в Эстонии во время Второй мировой. Некоторые люди говорят, что это было освобождение от фашизма. Да, но это только с одной стороны правда, а с точки зрения эстонской государственности были две большие страны – СССР и Германия: они в разные моменты времени оккупировали Эстонию, игнорируя нормы международного права. Из-за этого вопрос улиц, названных в честь героев Второй мировой войны, является проблемой для остальной Эстонии“.

„Академик Мялксоо – ученый высокого ранга, – сказала Райк. – Мы его выслушали, кто хотел – тот понимал, кто не хотел, тот не понимал. Это был хороший урок истории, в том числе“.

Депутатов горсобрания Нарвы интересуют прежде всего четыре улицы, названные в Нарве в честь красноармейцев: почему государство требует переименовать их. Это улицы Алексея Юханова, Арсентия Бастракова, Игоря Графова, Михаила Горбача.

В Нарве обсудили вопрос о переименовании улиц, носящих имена героев СССР. Вчера, 13 марта, профессор международного права Тартуского университета Лаури Мялксоо и нарвитяне говорили о Второй мировой войне, международном праве и истории Эстонии в зале Нарвского колледжа. Поняли ли друг друга собравшиеся?

Для Алексея Евграфова вопрос про конкретные имена остался открытым. „Как красноармейцы Юханов, Горбач, Быстраков, Графов связаны с оккупацией, если они героически сражались с нацизмом, признанным злом во всем мире, и погибли молодыми в 1944 году? – задается вопросом депутат. – Они не оккупировали Эстонию, а именно боролись с фашизмом“. Нарвитяне, по словам председателя Временной комиссии по историческому наследию, задали прямые вопросы об этом профессору, но он не ответил. „Все свелось к тому, что нам нужно понять боль эстонцев, но мы и так понимаем ее, вопрос же в другом“, – резюмировал Алексей Евграфов.

По его словам, наверное, будет разумно разделить проект смены названий улиц на два, потому что, например, по улицам 1 мая и 26 июля нет вопросов, по закону они должны быть переименованы, так как сейчас в их названии есть цифры и знаки препинания.

По словам Катри Райк, необходимости дальше публично обсуждать этот вопрос нет, тем более, что жители этих улиц, уже высказали свое мнение. Конечно, по словам главы города, есть недовольные, есть согласные, но во время обсуждения большая часть вопросов была связанна с тем, кто будет менять таблички, сколько это будет стоить для квартирных товариществ.

В ближайшее время и горсобрание не будет обсуждать этот вопрос. „Он сложный, важно рассмотреть его со всех сторон, объяснить людям решение, – сказала Райк. – А у нас сейчас кризис власти. Думаю, что только к июню мы определимся, в состоянии ли принять самостоятельно это решение, или вопрос уйдет на рассмотрение государству“.

Встречу с профессором можно посмотреть в записи и на русском, и на эстонском языках.

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