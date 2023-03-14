ФИФА утвердит формат ЧМ-2026 с 12 группами по 4 команды. На турнире будет сыграно 104 матча

Как сообщает Sky News, решение увеличить количество матчей с 64 до 104 должно быть принято на заседании ФИФА в Кигали, Руанда.

В ЧМ-2026 примут участие 48 сборных.

Изначально ФИФА планировала сделать 16 групп по три сборных, но отказалась от этой идеи в пользу формата с 12 группами по четыре команды.

Две лучшие команды из каждый группы, а также восемь лучших команд с третьих мест выйдут в 1/16 финала.

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