14.03.2023, 15:57
ФИФА утвердит формат ЧМ-2026 с 12 группами по 4 команды. На турнире будет сыграно 104 матча
ФОТО: | REUTERS
Международная федерация футбола (ФИФА) намерена одобрить увеличение количество матчей на чемпионате мира, начиная с мундиаля 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Как сообщает Sky News, решение увеличить количество матчей с 64 до 104 должно быть принято на заседании ФИФА в Кигали, Руанда.
В ЧМ-2026 примут участие 48 сборных.
Изначально ФИФА планировала сделать 16 групп по три сборных, но отказалась от этой идеи в пользу формата с 12 группами по четыре команды.
Две лучшие команды из каждый группы, а также восемь лучших команд с третьих мест выйдут в 1/16 финала.
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