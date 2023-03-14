Глава ВАДА: решение по делу Валиевой не вызывает доверия к антидопинговой системе России

О положительном результате допинг-теста Валиевой, сданном в декабре 2021 года, стало известно после окончания командного турнира на Олимпиаде-2022. Дисциплинарный комитет РУСАДА через год признал Валиеву невиновной, на что ВАДА подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) и добивается четырёхлетней дисквалификации фигуристки и отмены всех её результатов с момента взятия пробы.

„Должен сказать, что доверие к независимости антидопинговой системы в России остаётся очень низким. То, как рассматривается дело фигуристки команды ОКР Камилы Валиевой, не внушает оптимизма. Эти ненужные задержки в деле способствуют такому недоверию“, — приводит слова Баньки Reuters.

Источник - Чемпионат

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