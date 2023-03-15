Истории клиентов Hüpoteeklaen. Кредит поможет в развитии даже мелким предпринимателям

Продукция Pireti Käsitöökommid изготавливается на 100 % вручную. По словам Пирет Рыук, производство конфет – не самое дешевое удовольствие. При этом спрос на конфеты ручной работы с каждым годом растет — заказы поступают не только из Тарту, но и из других уголков Эстонии.

Самое горячее время приходится на ноябрь и декабрь. Коробки конфет подходят как для праздничного стола, так и в качестве подарка. Конфеты часто заказывают именно в подарок. Кроме того, предприятие предлагает в окрестностях Тарту торты, пирожные, макаруны и соленые снеки.

Приятный опыт сотрудничества с Hüpoteeklaen

Пирет Рыук нашла Hüpoteeklaen в интернете, когда искала и сравнивала возможности получения кредита. Если от некоторых кредиторов пришел ответ о том, что ждать нужно несколько недель, то с Hüpoteeklaen сразу наладилось гладкое и быстрое общение.

Условия подачи заявки о кредите в Hüpoteeklaen Пирет Рыук комментирует как исключительно удобные и простые. „Даже если бы мы получили отрицательное решение по кредиту, я все равно оценила бы Hüpoteeklaen положительно, поскольку общение и делопроизводство у них организовано на самом высоком уровне“, – отмечает Пирет Рыук.

При этом она напоминает всем предпринимателям, что каждое решение о взятии кредита должно быть тщательно обдумано, особенно сейчас, когда Euribor растет. По словам Пирет Рыук, пока это не создает проблем для ее предприятия, но, вероятно, придется серьезно задуматься о том, можно ли зафиксировать Euribor и каким образом это сделать.

Кредит для развития, предназначенный для микропредприятий