Истории клиентов Hüpoteeklaen. Кредит поможет в развитии даже мелким предпринимателям
Pireti Käsitöökommid – активное и успешное микропредприятие в Тартуском уезде, которое производит конфеты ручной работы и другие лакомства из высококачественного сырья по заказам клиентов. В этом году руководитель предприятия Пирет Рыук решила расширить свою деятельность. Смелый план ей удалось реализовать при помощи Hüpoteeklaen.
Продукция Pireti Käsitöökommid изготавливается на 100 % вручную. По словам Пирет Рыук, производство конфет – не самое дешевое удовольствие. При этом спрос на конфеты ручной работы с каждым годом растет — заказы поступают не только из Тарту, но и из других уголков Эстонии.
Самое горячее время приходится на ноябрь и декабрь. Коробки конфет подходят как для праздничного стола, так и в качестве подарка. Конфеты часто заказывают именно в подарок. Кроме того, предприятие предлагает в окрестностях Тарту торты, пирожные, макаруны и соленые снеки.
Приятный опыт сотрудничества с Hüpoteeklaen
Пирет Рыук нашла Hüpoteeklaen в интернете, когда искала и сравнивала возможности получения кредита. Если от некоторых кредиторов пришел ответ о том, что ждать нужно несколько недель, то с Hüpoteeklaen сразу наладилось гладкое и быстрое общение.
Условия подачи заявки о кредите в Hüpoteeklaen Пирет Рыук комментирует как исключительно удобные и простые. „Даже если бы мы получили отрицательное решение по кредиту, я все равно оценила бы Hüpoteeklaen положительно, поскольку общение и делопроизводство у них организовано на самом высоком уровне“, – отмечает Пирет Рыук.
При этом она напоминает всем предпринимателям, что каждое решение о взятии кредита должно быть тщательно обдумано, особенно сейчас, когда Euribor растет. По словам Пирет Рыук, пока это не создает проблем для ее предприятия, но, вероятно, придется серьезно задуматься о том, можно ли зафиксировать Euribor и каким образом это сделать.
Кредит для развития, предназначенный для микропредприятий
По словам Маргит Роотси, менеджера по работе с клиентами Hüpoteeklaen, Кредит для развития предназначен именно для микропредприятий, которые ищут дополнительные средства для расширения своей деятельности. „Малые предприятия часто не решаются обратиться к кредиторам, опасаясь, что на малый бизнес кредит не дадут. Однако Кредит на развитие разработан именно для небольших предприятий. Кроме того, ходатайствовать о Кредите на развитие можно в любом регионе Эстонии, а не только в крупных городах“, – поясняет Маргит Роотси.
Маргит Роотси отметила, что Pireti Käsitöökommid OÜ выгодно отличались тем, что клиент очень четко продумал необходимость взять кредит. Кроме того, это очень интересная сфера деятельности, и видно, что клиент занимается своим бизнесом с полной отдачей.
Кто может ходатайствовать о Кредите для развития
О получении Кредита на развитие в Hüpoteeklaen могут ходатайствовать все зарегистрированные в Эстонии предприятия, которые отвечают следующим условиям:
собственный капитал соответствует закону,
все отчеты за прошедший хозяйственный год поданы,
нет действующих нарушений по срокам оплаты и задолженностей по налогам,
от 1 до 9 работников (вкл.),
оборот и/или объем баланса составляет до 2 миллионов евро в год.
Кредит на развитие позволяет как реализовать новые идеи, так и расширить свою деятельность уже действующим предприятиям.
Запрашиваемая сумма кредита для одной группы клиентов может составлять от 2000 до 50 000 евро, срок возврата – от 3 месяцев до 15 лет.
Подача заявки на получение Кредита на развитие осуществляется в интернете, предложение о кредите поступает по электронной почте уже в течение 1 рабочего дня. Кредит можно взять под залог недвижимости, которая находится в Эстонии, и минимальная стоимость которой составляет не менее 10 000 евро. Сумму кредита можно начать использовать в течение 2–3 рабочих дней после заключения нотариального договора.
Деятельность осуществляется в рамках Программы занятости и социальных инноваций Европейского союза (EaSI) за счет средств Европейского инвестиционного банка и Европейского инвестиционного фонда.
Подробнее о Кредите на развитие читайте ЗДЕСЬ. При возникновении дополнительных вопросов звоните по БЕСПЛАТНОМУ короткому номеру Hüpoteeklaen 1203 или заполните нашу форму для связи.
Внимание, вы имеете дело с финансовой услугой! Перед использованием услуги ознакомьтесь с условиями и проконсультируйтесь со специалистом.