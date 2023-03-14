Украинского фигуриста ранили ножом в Москве

Как сообщает телеграм-канал Shot, врачи Боткинской больницы диагностировали колотую рану правого бедра у 22-летнего спортсмена. Пострадавший заявил, что в толпе столкнулся с неким мужчиной у Петровского парка, после чего почувствовал боль в бедре и увидел ранение.

После того, как врачи обработали рану и вызвали полицию, Семко изменил свои показания. Он заявил, что сильно поцарапался, зацепившись за чью-то сумку, и претензий ни к кому не имеет.

Семко выступает в танцах на льду в дуэте с Марией Игнатьевой. Они представляют сборную Венгрии.

Семко – уроженец Одессы, в Москве он в последнее время работал тренером. Сейчас спортсмен намерен уехать из России.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.