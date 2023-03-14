Мнение
14.03.2023, 13:45

МНЕНИЕ | Оудекки Лооне: не нужно переделывать Ида-Вирумаа, не нужно указывать людям, как им думать

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Оудекки Лооне
политик, Центристская партия
Оудекки Лооне на фоне логотипа Объединенной левой партии
Оудекки Лооне на фоне логотипа Объединенной левой партии
ФОТО: Karli Saul / Andres Putting | Delfi Meedia

Волна неолиберализма, приправленная страхом войны, которая прокатилась по Эстонии 5 марта, сулит мало хорошего для будущего, пишет в колонке Eesti Päevaleht центристка Оудекки Лооне.

Экономический кризис усугубляется, Euribor растет, а люди остаются без крыши над головой не только по воле правительства — ибо их дома находятся на территории полигона Сил обороны, но и из-за бездействия правительства, потому что экономические трудности, вызванные повышением процентных ставок Центробанка, согласно либеральной экономической догме, является проблемой самих людей. И это выбор большинства, а остальным остается только приковывать себя к своим домам (или к деревьям, которые под прикрытием „зеленого поворота“ превращаются в пеллеты).

Либерализму нужно противостоять по-настоящему

Помимо всего прочего, избиратель послал очень четкий сигнал своего неодобрения тем политическим партиям, которые должны были ясно сказать, что неолиберализм неприемлем и что они не пойдут на компромисс.

Остается надеяться, что все политически силы усвоят урок.

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